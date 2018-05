Com greve dos caminhoneiros, SP tem congestionamento zero

SÃO PAULO - Conhecida como uma das cidades mais congestionadas do mundo, São Paulo apresentou trânsito zerado na manhã e início da tarde desta terça-feira, 29, por causa da falta de combustível nos postos devido a greve dos caminhoneiros.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a capital paulista apresentou às 8h30, desta terça, o maior índice de trânsito com 10 km de congestionamento. Neste horário, a média varia de 47 a 79 km. Às 9h30, São Paulo registrou zero km de lentidão em todas as ruas e avenidas monitoradas pela CET. Quando a média neste horário varia entre 50 e 84 km.

No início da tarde, às 13h e 14h, a CET registrou 1 km de tráfego lento na cidade. O normal para o horário das 14h é ter lentidão de 16 a 31km na cidade.

De acordo com a CET, o trânsito na cidade está como num dia de feriado, em que normalmente não há registro de lentidão.

+++ Secretário de Mobilidade e Transporte de SP diz que estoque de combustível está no limite

A Prefeitura irá manter o rodízio municipal suspenso para veículos e caminhões durante toda a semana. A CET reforça que os agentes de trânsito foram orientados a não aplicar multas aos motoristas que tiverem pane seca, fazendo apenas a remoção do veículo para um local seguro, onde não prejudique o trânsito.

A Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) foi liberada durante toda a semana para garantir o abastecimento de serviços essenciais.

Greve dos Caminhoneiros AO VIVO

Acompanhe aqui outras notícias sobre a greve dos caminhoneiros minuto a minuto.