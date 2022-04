Saque emergencial do FGTS: valor de até R$ 1 mil será distribuído pelo Caixa Tem

A liberação do FGTS Emergencial será realizada por meio do aplicativo Caixa Tem, criado em 2020, para distribuição do Auxílio Emergencial. Atualmente, a conta digital gratuita é utilizada para pagamentos de benefícios sociais, como Auxílio Brasil e Auxílio Gás.

No Caixa Tem, os valores podem ser utilizados para o pagamento de contas domésticas e a realização de compras virtuais em estabelecimentos não conveniados. O app da Caixa Econômica Federal também permite o saque em caixas eletrônicos e a transferência para a conta de terceiros.

Para saber se receberá automaticamente o dinheiro ou se precisará pedir o saque, o trabalhador precisa fazer consulta. O processo pode ser feito tanto no site quanto pelo aplicativo FGTS. O site informa apenas a data da liberação e se o crédito será feito de forma automática. O aplicativo tem mais funcionalidades, como a consulta aos valores, a atualização dos dados da conta poupança digital, o pedido para desfazer o crédito e manter o dinheiro na conta do FGTS.

Vale lembrar que, caso o dinheiro não seja movimentado, a quantia será restituída ao FGTS, com correção pelo rendimento do Fundo de Garantia correspondente ao período em que ficou parado na conta poupança digital.

De acordo com o site oficial da Caixa, quem não quiser o montante liberado do FGTS poderá indicar que não deseja receber. Desta forma, a conta do FGTS não terá o débito. “O trabalhador deverá acessar o Aplicativo FGTS ou se dirigir a uma das agências do banco para informar que não quer receber o crédito”, informa a estatal. / COM INFORMAÇÕES DA AGÊNCIA BRASIL