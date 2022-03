Saque do FGTS: veja como consultar saldo e quem recebe

O governo prepara uma nova rodada de saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A expectativa é de que seja liberado o saque de até R$ 1 mil para cada trabalhador. Nas estimativas do governo, a ação pode alcançar 40 milhões de trabalhadores e injetar até R$ 30 bilhões na economia em 2022. Saiba como consultar saldo e quando pode sacar em ocasiões normais - o governo ainda não anunciou as condições para o saque extra.

Como consultar o saldo do FGTS?

Para conseguir consultar o saldo do FGTS, o trabalhador precisa fazer um cadastro com as informações pessoais e também informar o Número de Inscrição Social (NIS), que pode ser obtido nos extratos do FGTS, carteira de trabalho ou cartão do cidadão. Em seguida, é preciso criar uma senha numérica de 6 dígitos.

É possível ter acesso ao extrato completo do FGTS por meio do site e do aplicativo da Caixa Econômica Federal, disponível para os sistemas operacionais Android e iOS.

Para consultar o FGTS no site: www.fgts.gov.br

Para baixar o aplicativo do FGTS: iOS e Android

Quem pode sacar o FGTS?

Saque Rescisão – é a sistemática na qual o trabalhador, quando demitido sem justa causa, tem o direito ao saque integral de sua conta FGTS, incluindo a multa rescisória;

Saque-Aniversário – permite a retirada de uma parte do saldo da conta do FGTS, anualmente, no mês de aniversário. No caso de rescisão de contrato sem justa causa o trabalhador poderá sacar o valor referente à multa rescisória;

Necessidade pessoal, urgente e grave decorrente de desastre natural - Nessa modalidade, é preciso que o governo tenha reconhecido o evento adverso para que o trabalhador consiga sacar o seu saldo;

Aquisição de moradia própria;

Aposentadoria;

Morte do trabalhador;

Idosos maiores de 70 anos;

Pessoas com HIV;

Neoplasia maligna (câncer);

Estágio terminal por doença grave;

Trabalhador que ficou fora do regime do FGTS por 3 anos consecutivos

Veja aqui as situações e os documentos necessários para sacar o FGTS.