Seu saldo extraordinário do FGTS não caiu na conta? Saiba o que fazer

O trabalhador que já tem direito, mas ainda não conseguiu fazer o saque extraordinário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) precisa ficar atento. A maioria dos cerca de 42 milhões de trabalhadores receberá o dinheiro automaticamente, na conta poupança social digital da Caixa. No entanto, em caso de dados incompletos que não permitam a abertura da conta digital, o trabalhador terá de pedir a liberação dos recursos.

Todo o processo para pedir o saque será informatizado. O trabalhador não precisará ir à agência da Caixa, bastando entrar no aplicativo FGTS, disponível para smartphones e tablets, e inserindo os dados pedidos.

Outro ponto a que o trabalhador precisa ficar atento é a retirada do dinheiro. Os recursos estarão disponíveis até 15 de dezembro e voltarão para a conta vinculada do FGTS depois dessa data, caso o dinheiro não seja gasto, retirado ou transferido para uma conta corrente.

Os valores só podem ser movimentados por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de contas domésticas e a realização de compras virtuais em estabelecimentos não conveniados. O Caixa Tem também permite o saque em caixas eletrônicos e a transferência para a conta de terceiros. O dinheiro não movimentado será restituído ao FGTS, com correção pelo rendimento do Fundo de Garantia correspondente ao período em que ficou parado na conta poupança digital.

Consulta

Para saber se receberá automaticamente o dinheiro, o trabalhador precisa fazer uma consulta. O processo pode ser feito tanto no site fgts.caixa.gov.br quanto no aplicativo FGTS. O site informa apenas a data da liberação e se o crédito será feito de forma automática. O aplicativo tem mais funcionalidades, como a consulta aos valores, a atualização dos dados da conta poupança digital e o pedido para desfazer o crédito e manter o dinheiro na conta do FGTS.

Confira o passo a passo da consulta:

Pelo site

Acesse o site www.fgts.caixa.gov.br

Na página inicial, escolha a opção “Saque Extraordinário do FGTS” e clique em “Consulte aqui”

Informe o CPF ou o número do PIS

Clique em “Não sou um robô”, selecione as imagens pedidas pelo sistema e clique em “Verificar”

Informe a senha usada para consultar o extrato do FGTS. Caso o trabalhador não se lembre ou não a tenha, clique em “Cadastrar/recuperar senha”

Cadastre seu número de celular para receber SMS com atualizações sobre o saque. Se não quiser receber mensagens, basta clicar em “Não quero receber Extrato FGTS e notificações em meu celular”

Por fim, aparecerá uma mensagem informando se você tem direito ao saque do FGTS, a data da liberação do dinheiro e como será feita essa retirada

Pelo aplicativo

Atualize ou baixe o aplicativo FGTS no dispositivo móvel

Entre no aplicativo

Clique em “Continuar” quando o sistema perguntar se pode usar caixa.gov.br

Informe o CPF

Clique em “Não sou um robô”, selecione as imagens pedidas pelo sistema e clique em “Verificar”

Informe a senha usada para consultar o extrato do FGTS e clique em “Entrar”

Após mensagem com informações sobre o saque extraordinário do FGTS, clique em “Entendi”

Na tela inicial, clique em “Saque Extraordinário”, no quadro laranja

Na tela seguinte, aparecerá o valor disponível para saque

Clique em “Ver contas FGTS liberadas” para saber de que contas o valor está sendo liberado

Na próxima tela, aparecerá a quantia disponível para saque

Caso o pagamento seja automático, o aplicativo informará a data e o modo de retirada

Como pedir o saque pelo aplicativo em caso de depósito não automático

O próprio aplicativo pedirá que o trabalhador faça o pedido de saque, bastando clicar no botão “Solicitar saque”, de cor laranja

Clique em “Confirmar” para autorizar a abertura de conta poupança social da Caixa em seu nome. Essa é a única opção para receber os recursos do FGTS

Aparecerá a seguinte mensagem: “A Caixa irá processar a solicitação e caso esteja tudo certo, o valor será creditado em sua conta”

Veja o calendário do saque extraordinário do FGTS: