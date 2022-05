Saque de R$ 1 mil do FGTS será liberado para nascidos em abril e maio nesta semana

O saque do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) será liberado para os trabalhadores nascidos em abril a partir da quarta-feira, 11, e para os nascidos em maio a partir do sábado, 14. As movimentações do chamado saque extraordinário estarão disponíveis até 15 de dezembro deste ano.

O valor do saque do FGTS será depositado em conta poupança social, no aplicativo Caixa Tem. O crédito poderá ser usado pelo trabalhador como quiser. O montante pode, por exemplo, ser transferido para outra conta, ser usado para quitar débitos, pagar boletos ou fazer compras de produtos e serviços. No Caixa Tem, também será possível pagar com o saldo por meio da leitura de QR code em maquininhas de cartão de lojas físicas.

O valor disponível para o saque extraordinário pode ser consultado no site da Caixa ou pelo aplicativo do FGTS para celulares. Caso o trabalhador não queira sacar o montante, o crédito será devolvido para a conta até 15 de dezembro deste ano. O crédito automático na conta poupança social poderá ser desfeito até o dia 10 de novembro. Quem não quiser receber o valor do saque extraordinário deverá acessar o aplicativo do FGTS ou ir a uma agência da Caixa informar que não quer receber o dinheiro.

Veja o calendário do saque extraordinário do FGTS: