Saúde Populacional mostra seu valor

Boa parte dos negócios inovadores nasce da identificação de um problema, ou uma dor, em determinado nicho de mercado que precisa de soluções. Parte do trabalho inclui a chamada prova de conceito, em que um modelo é testado de forma reduzida para avaliar a eficácia da proposta.

Foi esta trilha empreendedora que seguiu um dos mais tradicionais centros de excelência médica do país, o Hospital Sírio-Libanês, para criar uma unidade de negócio, a Saúde Populacional. Baseada em atenção primária, esta unidade oferece serviços de saúde através de atendimento em ambulatórios físicos, próprios ou in company, ou através de plataformas digitais.

A nova unidade surgiu há quatro anos quando a instituição criou o programa “Cuidando de Quem Cuida” para atender aos mais de 8.200 colaboradores e seus dependentes. “O problema dos custos da saúde suplementar, que crescem exponencialmente, não é novo e também afetava o Sírio-Libanês, que decidiu inovar dentro de casa e com muito sucesso”, relembra Daniel Greca, diretor da Saúde Populacional.

Um dos êxitos da iniciativa, comenta o executivo, é gerar, por meio do uso inovador de tecnologia e equipes altamente qualificadas, benefícios a todos os elos da cadeia, melhorando a saúde dos beneficiários, garantindo às empresas equipes mais saudáveis, satisfeitas e produtivas, e promovendo um uso mais racional dos recursos para as operadoras. “Tudo isto só é possível através de um foco na atenção primária, com atuação na promoção de saúde, prevenção e tratamento adequado no momento certo, incluindo o encaminhamento para a assistência de alta complexidade quando necessário. Nesse trabalho, a tecnologia tem sido um aliado de grande importância.”

Os serviços da Saúde Populacional Sírio-Libanês estão estruturados em módulos que podem ser contratados de forma isolada ou em pacotes. Um dos módulos é o das Linhas de Cuidado em que são adotadas estratégias para tratar doenças crônicas como diabetes e hipertensão. Outro módulo é o Pronto Atendimento Digital 24/7, em que o paciente tem acesso remoto à assistência médica todos os dias, a qualquer hora.

“Iniciativas como o Pronto Atendimento Digital ampliam o acesso ao cuidado certo na hora certa, evitando o uso desnecessário de outros recursos de saúde. Nosso papel é entender o que o cliente quer e entregar o que ele precisa, sempre com base em ciência, análise de dados e tecnologia”, explica Greca.

A aceitação ao programa de Saúde Populacional supera também os índices de favorabilidade do setor: o NPS – indicador de qualidade no serviço – do produto está na casa dos 92 pontos. “Todo o trabalho é acompanhado com métricas bem definidas e que comprovam a eficácia do modelo”, comenta o diretor, citando dados coletados no atendimento no programa Cuidando de quem Cuida do Sírio-Libanês.

Hoje, a resolutividade dos médicos de família apresenta uma média histórica de 95% e, no período entre agosto de 2021 e julho de 2022, estima-se que houve uma economia de aproximadamente R$ 3,1 milhões pelo uso do Pronto Atendimento Digital (em lugar do atendimento em Pronto Atendimento presencial).

“São números importantes que mostram a eficácia de uma atenção primária bem feita, do uso de tecnologias de ponta e de equipes bem treinadas”, comenta Greca. “Nada é imediato, mas este tipo de investimento traz no médio e longo prazo benefícios para todo o sistema”, conclui o executivo.

Programa na prática

Um exemplo de sucesso é o programa implantado na CBA – Companhia Brasileira de Alumínio. No final de 2021, foi inaugurado o Espaço Saúde, em frente à fábrica da Companhia em Alumínio (SP), gerido pelo Sírio-Libanês. O Espaço conta com médicos e enfermeiros de família, consultórios, salas de medicação e de estabilização, no caso de emergência. Dentro do programa são oferecidos mais de 80 exames laboratoriais, além de outros procedimentos, como colocação de DIUs e auriculoterapia.

“Buscando uma assistência de saúde resolutiva, acolhedora e sustentável a longo prazo ao negócio, encontramos no modelo uma maneira de qualificar a assistência”, declara Andressa Lamana, diretora de Sustentabilidade, Desenvolvimento Humano e Organizacional da CBA.

Quando atendidos pelo Espaço Saúde, os empregados(as) da CBA não têm coparticipação nas consultas, exames ou procedimentos. A taxa de ativação e captação no programa é de 40%, sendo que 80% desse público está fidelizado com mais de uma consulta. No período, os empregados(as) deixaram de pagar R$ 210 mil em coparticipação e já foram feitos mais de 10 mil exames e de 5 mil consultas, com taxa de resolutividade de 98%.