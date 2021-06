Sazón lança campanha de tempero para pipoca com a Turma do Orladinho

A Sazón, da Ajinomoto, lançou o primeiro comercial de tempero da marca destinado para pipoca. A linha, que pode ser encontrada nas versões manteiga, churrasco e cebola e salsa, é baseada em pedidos dos consumidores. Por isso, a marca quer descobrir quem foi a primeira pessoa a saborizar o clássico do cinema com o produto da Sazón - mesmo antes de um lançamento oficial.

A campanha entra no ritmo do piseiro e conta com a participação da Turma do Orlandinho, trio pernambucano que viralizou na internet após coreografar a música O Carpinteiro, de Elias Monkbel - que também faz parte do comercial. A campanha, que tem assinatura da dentsumcgarrybowen e Cappuccino Digital, é exibida em canais de TV por assinatura, como Warner Channel e TNT, e nas redes sociais da marca.