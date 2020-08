Scania revela novidades e condições especiais para sua linha de caminhões rodoviários

Na manhã da quinta-feira (30 de julho), em uma live transmitida pela TV Estadão e compartilhada pelas redes sociais, dois executivos da Scania falaram com exclusividade sobre as novidades e condições especiais para aquisição dos caminhões rodoviários 2020/2021 da marca.

Alan Frizeiro, gerente de Vendas de Soluções da Scania, reforçou o quanto a marca se preocupa em apoiar os profissionais da estrada, destacando pilares importantes, como eficiência energética, segurança, conforto, design e estilo.

Em relação à eficiência energética, Frizeiro explicou que os caminhões da linha 2020/2021 passam a somar 3% de economia de combustível aos 12% já alcançados pela Nova Geração, totalizando 15% de redução nos custos com combustível. Essa economia ocorre devido ao Actcruise, piloto automático com previsão ativa, que a partir de agora é oferecido de série para os caminhões Scania.

Pacotes especiais com descontos de até 42%

Os outros três pilares – segurança, conforto e estilo – são oferecidos por meio de pacotes de opcionais. Segundo Alan, para incentivar os clientes a comprarem esses pacotes, a marca proporciona descontos progressivos de até 42%, a depender da quantidade de pacotes adquiridos.

O cliente pode escolher um, dois ou colocar os três pacotes especiais na aquisição do produto. O benefício no valor será sucessivo, ou seja, caso opte por um só, o desconto no pacote será de 20%. A partir da escolha de dois, a redução sobe para 30%. Já na opção de três itens, o desconto nos pacotes chegará a 42%.

Além disso, o Programa de Manutenção Scania Premium Flexível, que contempla a manutenção mais completa oferecida pela marca, tem desconto de 8% caso a escolha seja de um pacote. A redução no valor sobe para 13% caso sejam adicionados dois ou os três pacotes.

As facilidades também aparecem nas condições de pagamento do veículo zero km. Para financiamentos feitos pelo Scania Banco, o interessado tem seis meses para começar a pagar, e não há parcelas intermediárias.

Recuperação do setor

“Começamos a enxergar um movimento de recuperação do setor de transporte. E, neste momento, precisamos ajudar nossos parceiros a ganhar fôlego no fluxo de caixa e a maximizar a receita”, finalizou Frizeiro.

O executivo conta ainda que o objetivo da Scania é ajudar os transportadores a enfrentar o desafio de equilibrar sua receita com o menor custo possível. “As características técnicas dessa nova linha e as condições para aquisição desses caminhões demonstram bem isso”, comentou o executivo.

Já Roberto Barral, vice-presidente de Operações Comerciais da Scania no Brasil, enfatizou que, neste momento de crise, aumentou a busca dos clientes por soluções rentáveis, sustentáveis e inteligentes. Assim, a Scania traz essas novidades com foco em entregar produtos e serviços que contribuam para essa necessidade. “Esse movimento já havia começado lá atrás, e, agora, o trabalho ficou mais agressivo”, explicou.

Segundo Barral, o mercado foi afetado pela crise com uma queda significativa na demanda, mas já se percebem alguns sinais de recuperação. “Por meio do nosso sistema de conectividade, que monitora mais de 30 mil veículos, verificamos que os clientes estão rodando mais com caminhões novos do que no ano passado, o que demonstra uma busca mais intensa por rentabilidade na operação”, contou. Essa é uma das razões, segundo ele, que fazem com que a Scania apoie os clientes na aquisição de um caminhão zero km.

Assista o vídeo completo do bate-papo sobre a linha de caminhões rodoviários 2020/2021