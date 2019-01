Se GM não fizer acordos em SP, fábrica de RS será afetada, diz executivo de montadora

A direção da GM no Brasil disse nesta quarta-feira, 30, ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), que a fábrica da montadora no Estado, localizada em Gravataí, terá sua operação afetada se a empresa não fizer acordos para socorrer as fábricas instaladas em São Paulo, em negociações que envolvem principalmente o governo paulista e os trabalhadores.

A conversa foi relatada pelo próprio governador em uma entrevista concedida nesta manhã à Rádio Gaúcha, logo após reunião com o presidente da GM para a região do Mercosul, Carlos Zarlenga, que ocorreu na fábrica de São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Um novo encontro foi marcado para daqui a 15 dias, no Rio Grande do Sul.

De acordo com Leite, a empresa não chegou a fazer nenhum pedido para o governo gaúcho. "O que o presidente (Carlos Zarlenga) nos disse foi que, se não houver acordos com os sindicatos e um acerto com o Estado de São Paulo, eles vão ter dificuldade para manter a operação em São Paulo e isso afeta indiretamente o Rio Grande do Sul", contou o tucano.

Segundo o governador gaúcho, a GM ressaltou na reunião desta quarta que a fábrica de Gravataí produz somente dois modelos de veículos. O presidente da montadora disse a Leite que, se a empresa deixar de produzir em São Paulo, terá dificuldades para manter uma participação de mercado relevante no Brasil só com os carros produzidos no Rio Grande do Sul.

Ao governo paulista, a GM pediu a antecipação de créditos acumulados referentes ao ICMS, numa tentativa de socorrer o caixa da empresa, que deu prejuízo no Brasil nos últimos três anos. O governo afirma que, por enquanto, só consegue antecipar os créditos que já estavam previstos para serem devolvidos em 2019. Ainda não há um acordo.

Aos sindicatos dos trabalhadores de São Caetano do Sul e de São José dos Campos, onde mantém fábricas, a montadora pede redução do piso salarial para novos funcionários, entre outras flexibilizações, como fim do transporte fretado e fim da estabilidade para trabalhadores com doença profissional. Os sindicatos resistem em aceitar as propostas.

Hoje, a GM é líder na venda de carros no Brasil, com 18% do mercado. O principal motivo da liderança é o Onix, automóvel mais vendido no País em 2018, com 210 mil unidades emplacadas, o dobro do segundo colocado, o HB20, da Hyundai. A produção do Onix se concentra em Gravataí - apenas uma versão do carro (Joy) é feita em São Caetano.

São os carros produzidos em São Paulo que contam com desempenhos abaixo do mercado. O caso mais grave é o da fábrica de São José, onde são montadas a picape S10 e a SUV TrailBlazer. As vendas da S10 subiram 4,3% em 2018, enquanto o segmento de picapes cresceu 16,7%. A TrailBlazer teve alta de 17,7%, enquanto as SUVs em geral avançaram 25%.