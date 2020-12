'Se nada fizermos, poderemos ter apagões', diz Bolsonaro nas redes sociais

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira, 1°, que o País corre o risco de ter apagões e, por isso, é preciso aumentar a taxa da conta de luz. A justificativa do chefe do Executivo, que ainda citou os "níveis baixíssimos" das represas, foi postada em um comentário nas suas redes sociais ao responder um usuário que o cobrou sobre a alta no preço da energia elétrica.

Leia Também Governo antecipa volta da cobrança do IOF para bancar isenção de conta de luz no Amapá

"A conta de luz vai aumentar. Obrigado PR", publicou, em tom de ironia, o usuário identificado como Ricardo Souza Silva. Em seguida, o próprio perfil de Bolsonaro respondeu o "agradecimento". "As represas estão (em) níveis baixíssimos. Se nada fizermos poderemos ter apagões. O período de chuvas, que deveriam começar em outubro, ainda não veio. Iniciamos também campanha contra o desperdício", escreveu o presidente.

Na segunda-feira, 30, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou a retomada do sistema de bandeiras tarifárias na conta de luz a partir desta terça-feira. Por causa da pandemia da covid-19, o mecanismo havia sido suspenso em maio. A agência havia acionado a bandeira verde, sem cobrança de taxa extra, até o fim deste ano, mas a decisão foi revisada na segunda.

De acordo com a Aneel, não é possível manter a bandeira verde nas atuais condições. Agora, as tarifas terão bandeira vermelha em seu segundo patamar, com uma taxa extra de R$ 6,243 a cada 100 kWh. A justificativa relacionada à seca também foi apresentada pelo diretor da Aneel, Efrain Pereira da Cruz. Ele destacou "afluências críticas” nos principais reservatórios do País e deterioração nos meses de outubro e novembro. A situação já implicou no acionamento de termelétricas, o que pressionou o custo de geração de energia no País.

De acordo com dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), reservatórios de algumas hidrelétricas realmente inspiram preocupação. A represa de Furnas, em Minas Gerais, por exemplo, estava ontem com 16,38% do seu volume útil. Em Goiás, o reservatório de Serra da Mesa estava com 23,87%. No Pará, a represa de Tucuruí tinha 25,19% do seu volume útil.

Ainda segundo o diretor da Aneel, o consumo de energia retomou o patamar pré-pandemia em setembro, e o setor enfrenta novamente uma seca que há muito não se via. Por isso, a avaliação da Aneel é que o sistema de bandeiras precisa ser retomado imediatamente - e não apenas em janeiro de 2021, como indicava a nota técnica do órgão regulador. “São indícios concretos de que o mecanismo das bandeiras já merece ser restabelecido e a curto prazo”, disse o diretor.