SEB compra 70% da Maple Bear

O Grupo SEB anunciou na quarta, 12, a compra de 70% do capital do grupo canadense dono das escolas Maple Bear. Segundo Chaim Zaher, presidente do grupo educacional brasileiro, o movimento é um passo importante rumo à internacionalização. Desta forma, o SEB passa a operar em mais de 20 países, como México, Marrocos, Bulgária e China. Em 2017, o SEB havia adquirido as operações brasileiras da Maple Bear.

A diretora executiva do SEB, Thamila Zaher, não descarta uma abertura de capital (IPO, na sigla em inglês) do grupo, embora não no curto prazo. “No momento estamos altamente capitalizados e com baixo endividamento”, afirma.

Outro negócio no radar, que não foi confirmado, é a aquisição da Ilumno, controladora da Universidade Veiga de Almeida e do Centro Universitário Jorge Amado. Questionado, Chaim Zaher diz que a companhia observa os mercados de educação básica e superior. “Não deixamos de olhar cursos superiores, mas estou olhando outros grupos.”