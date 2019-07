Secretário de Produtividade do Ministério da Economia será assessor especial de Guedes

BRASÍLIA – Mudanças no Ministério da Economia. O secretário de Desenvolvimento da Indústria da Secretaria Especial de Produtividade (Sepec), Caio Megale, deixará o cargo e passará a ser assessor especial do ministro Paulo Guedes, de acordo com fontes da pasta.

Ele deverá ser responsável pela interlocução com o setor privado, algo que já vinha fazendo na Sepec. Segundo o Estadão/Broadcast apurou, Megale estava insatisfeito com o esvaziamento da sua secretaria. A pasta perdeu servidores e funções para outras dentro da própria Sepec.

O secretário será substituído por Gustavo Ene, vice-presidente do conselho consultivo da Kallas Mídia OOH e ex-CEO do Lide. Ene é formado em administração de empresas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e marketing pela Universidade Castelo Branco.

Megale veio do mercado financeiro. Já trabalhou no banco Itaú e havia deixado a secretaria de Fazenda da cidade de São Paulo para assumir a secretaria.