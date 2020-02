Secretário defende capitalização de estatais em 2019 e diz que não haverá 'festa' de novos aportes

BRASÍLIA - O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, defendeu a capitalização de R$ 10,1 bilhões em empresas estatais no ano passado e afastou o risco de haver daqui para frente uma “festa” de novos aportes em 2020.

Em entrevista ao Estado, o secretário, responsável pela área fiscal na equipe econômica, disse que é um desserviço à política fiscal comparar o aporte a um movimento para furar o teto de gastos (regra que impede o crescimento das despesas acima da inflação).

Segundo ele, o aporte foi feito com “100% de transparência e dentro das regras fiscais” para administrar o fluxo de caixa, já que o governo recebeu recursos extras, no final do ano passado, dos leilões de petróleo. Na sua avaliação, é mais lógico do ponto de vista fiscal financiar despesas extraordinárias, como as da capitalização, com receitas extraordinárias, como as obtidas nos leilões.

“Esse governo defende na íntegra o teto de gasto e a disciplina fiscal que ele faz”, enfatizou o secretário.

O volume elevado de capitalização em 2019, divulgado na semana passada, gerou polêmica porque o governo optou em fazer o aporte ao invés de reduzir o rombo das contas públicas, que fechou em R$ 95,1 bilhões.

As capitalizações ficam de fora do teto de gasto, o que gerou incerteza em relação ao compromisso de reduzir mais rapidamente o rombo fiscal. Para este ano, a previsão é que o volume de aportes caia drasticamente, para R$ 45 milhões.

Entre as empresas capitalizadas, está a Emgepron (vinculada à Marinha), que recebeu R$ 7,6 bilhões para construir quatro navios de guerra da Classe Tamandaré e um navio de apoio ao Programa Antártico Brasileiro.

Segundo Waldery, a decisão de construir as corvetas foi feita no governo passado e previa capitalizações em 2019, 2020 e 2021. “Os contratos estavam assinados. Temos que honrar”, acrescentou Jeferson Bittencourt, secretário especial adjunto de Fazenda.

“Faria sentido reforçar o primário (reduzir o déficit) e correr o risco de uma desaceleração da economia ou choque externo em 2020 que pode reduzir receita?”, ponderou Bittencourt, reforçando que foi uma decisão de gestão de caixa.

Para o subsecretário, manter as capitalizações fora do teto é importante, inclusive para o governo não correr o risco de perder o controle acionário de suas estatais num movimento de minoritários. “Temos que estar prontos para poder capitalizar a empresa e não ver a nossa participação diluída”, disse o subsecretário.

Governança

O secretário adjunto de Orçamento Federal, Geraldo Julião, disse que não há como a Emgepron usar os recursos para outro tipo de finalidade para pagar despesas corrente que são do Ministério da Defesa.

Segundo apurou o Estado, essa é uma preocupação de alguns técnicos do governo como uma forma de fazer um orçamento paralelo para fugir das restrições do teto de gastos.

Segundo Julião, as empresas estatais têm controle de governança que não permitem esse movimento e que serão observados. Eles destacou que os dirigentes que fizerem esse tipo de prática serão responsabilizados. “A lei de responsabilidade das estatais é bastante dura com critérios de governança”, disse.