Secretário do Tesouro admite que manobra do Congresso põe em risco acionamento de gatilhos

BRASÍLIA - O secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, admitiu nesta terça-feira, 30, que a manobra do Congresso Nacional para reduzir artificialmente as despesas obrigatórias põe em risco o indicador instituído pela PEC emergencial para disparar gatilhos de ajustes, cortes de despesas, nas contas públicas. As medidas são acionadas quando os gastos obrigatórios chegam a 95% da despesa total.

Como mostrou o Estadão/Broadcast, as despesas obrigatórias, como os benefícios da Previdência e os salários dos servidores, do Executivo estavam em 92,4% no projeto de Orçamento de 2021 enviado pelo governo em agosto. Com o corte de R$ 26,465 bilhões em despesas previdenciárias, abono salarial, seguro-desemprego e subsídios, feito para acomodar recursos para obras e projetos de interesse eleitoral, a proporção ficou ainda menor: 90,6%, conforme cálculos da consultoria da Câmara.

Como o indicador é aferido sempre na aprovação do Orçamento, na prática o Congresso pode sempre subestimar a despesa obrigatória para ficar livre dos gatilhos, que incluem congelamento de salários do funcionalismo e impedimento a aumentos reais no salário mínimo.

“É importante que despesas obrigatórias reflitam o que estimamos gastar no ano”, alertou Funchal. “Se houver redução de obrigatória sem justificativa técnica, vai refletir no indicador do gatilho. Isso pode ser um enfraquecimento de uma regra, e não podemos deixar que aconteça”, acrescentou.

Funchal comparou o indicador do gatilho aos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que caíram em descrédito depois que Estados e municípios, com o aval das cortes de contas, manipularam as estatísticas para nunca furar os indicadores que resultariam em medidas de freio nas despesas.

Segundo o secretário, o governo está buscando a melhor solução para o Orçamento. Questionado sobre o temor de técnicos de cometer alguma irregularidade ao dar aval a um Orçamento com despesas subestimadas (o texto ainda precisa ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro), ele afirmou que o Tesouro “aprendeu muito nos últimos anos” e tem uma estrutura de governança importante.

“Os técnicos apontam e recomendam ao secretário as ações. Trazendo instrumental técnico e mostrando consequências, conseguiremos resolver problema”, disse.

Mudança no abono atende à recomendação da CGU, diz Funchal

Funchal disse que a mudança no pagamento do abono salarial atende a uma recomendação da Controladoria-Geral da União (CGU) e que não vê problema, desde que haja justificativa clara.

A alteração abriu um espaço de R$ 7,4 bilhões no Orçamento de 2021, usados pelos parlamentares para bancar emendas de interesse dos congressistas em seus redutos eleitorais. Como a despesa não deixou de existir, a manobra foi considerada uma “pedalada” por técnicos, como mostrou o Estadão/Broadcast.

“Procurei entender essa medida, é uma recomendação da CGU, seguindo princípio da anualidade orçamentária. Para endereçar a recomendação, precisaria colocar tudo no mesmo ano”, disse Funchal. “Tendo justificativa clara, não vejo problema”, acrescentou. O secretário, porém, recomendou procurar o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), que tomou a decisão do adiamento, para maiores informações.

Hoje, os repasses do abono salarial começam em julho de um ano e se estendem até junho do período seguinte, uma vez que o governo leva até os meses de abril para consolidar informações de quem tem direito ao benefício. Mas um relatório preliminar da Controladoria-Geral da União (CGU) apontou uma “inconformidade” nesse formato, uma vez que o governo divide o empenho dos recursos (a primeira fase do gasto, quando há o reconhecimento do compromisso de despesa) em dois anos.

O correto, segundo a CGU, seria empenhar todos os recursos no ano em que há a identificação do total de beneficiários, inscrevendo em restos a pagar os valores que serão pagos apenas no período seguinte. Esse entendimento implicaria a necessidade de o governo empenhar ainda este ano R$ 20,2 bilhões para o pagamento do abono referente ao calendário 2021/2022 (ano-base 2020).

Como já há R$ 7,456 bilhões reservados para essa despesa, a pressão adicional seria de R$ 12,77 bilhões, de acordo com nota técnica da Subsecretaria de Políticas Públicas de Trabalho do Ministério da Economia. “(O valor) é impossível de conciliar com as limitações constitucionais de gastos impostas pela EC 95/2016 (teto de gastos)”, diz documento do Ministério da Economia.

A solução encontrada pelos técnicos, e aprovada em reunião extraordinária do Codefat convocada a pedido do governo, foi empurrar todo o calendário. A partir de agora, o pagamento do abono será feito sempre no segundo exercício após a aquisição do direito. O período de reconhecimento dos benefícios devidos também vai mudar: para o calendário 2021/2022 (agora apenas 2022), esse reconhecimento será feito entre outubro e o início de janeiro do ano que vem – não mais em abril.