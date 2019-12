Secretário do Tesouro chefiará conselho fiscal da República

O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou que o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, será o diretor-executivo do Conselho Fiscal da República, como antecipou o Estado.

O órgão está previsto na proposta de emenda à Constituição (PEC) do pacto federativo, enviada ao Congresso em novembro. Será formado pelos seguintes integrantes: o presidente da República; presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado; presidente do Supremo Tribunal Federal; presidente do Tribunal de Contas da União; três governadores e três prefeitos.

Questionado se Mansueto iria acumular o cargo com a secretaria do Tesouro, Guedes disse que isso será feito apenas no início. “Ele vai começar acumulando e lá na frente ele decola e a gente vê como faz o Tesouro”, afirmou Guedes.

A ida de Mansueto para o Conselho Fiscal chegou a ser comunicada pelo secretário da Fazenda, Waldery Rodrigues, em entrevista, mas, no mesmo dia, o secretário do Tesouro disse que só assumiria o conselho se pudesse acumular os dois cargos.

Depois de notícias de brigas na equipe, Guedes abriu a entrevista coletiva que dá hoje em Brasília com uma deferência a Mansueto e disse que ele é muito importante para a equipe, por isso seria o primeiro a falar. “Ele tem um papel chave nesse futuro”, afirmou.

O ministro ressaltou ainda que uma das metas importantes para o governo é a aprovação do pacto federativo.