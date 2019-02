Secretário do Tesouro dos EUA diz que conversas com China foram 'muito produtivas'

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, expressou confiança quanto às negociações comerciais sino-americanas e disse que as reuniões feitas entre autoridades das duas maiores economias do mundo foram "muito produtivas". Na próxima semana, ele e o representante comercial americano, Robert Lighthizer, irão a Pequim, onde

Em entrevista à rede de TV americana CNBC, Mnuchin disse que está tentando conseguir um acordo "bastante abrangente" com os chineses até o prazo de 1º de março. "Precisamos de comércio livre e justo para que as empresas americanas tenham um ambiente favorável para trabalhar", afirmou.

A questão comercial foi citada pelo secretário para justificar os motivos de a economia americana continuar forte. "O desempenho de nossa economia continua sendo extremamente bom. Vemos uma desaceleração na Europa e em outras partes do mundo, mas ainda estamos fortes por causa do programa econômico do presidente Donald Trump, que inclui a reforma tributária, o alívio regulatório e o comércio", comentou Muchin à CNBC.