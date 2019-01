Secretário do Tesouro indicou que reforma valerá para Estados, diz Caiado

BRASÍLIA - A reforma da Previdência que está em estudo pelo governo Jair Bolsonaro deve valer também para os servidores dos Estados, informou nesta quarta-feira, 16, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM). Segundo ele, essa foi a sinalização recebida do secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, em reunião hoje na sede do Ministério da Economia.

Com um diagnóstico dramático traçado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), que apontou que a despesa com pessoal vai comprometer 82,99% da receita corrente líquida em 2019, Caiado disse que buscou saber se a reforma terá um dispositivo que diga que as regras lá propostas se aplicarão aos servidores dos Estados. Na reforma apresentada no governo do ex-presidente Michel Temer, foi deixado um prazo de seis meses para que os governadores apresentassem iniciativas próprias de reforma em seus Estados.

"Eu me interessei em saber se ela (reforma) terá um fator que será verticalizado para os Estados, e eles me disseram que sim", afirmou o governador.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, tem pedido o apoio dos governadores para aprovar a reforma da Previdência no Congresso Nacional. Os Estados estão interessados na proposta porque a trajetória de gastos com inativos é ainda mais explosiva do que na União. Muitos governadores estão com pagamentos de folha e de fornecedores atrasados devido ao enorme peso dos gastos com pessoal para as finanças estaduais.

Ex-senador, Caiado disse acreditar que a disputa para a presidência da Câmara e do Senado não vai atrapalhar a tramitação da reforma da Previdência. No Senado, ele aposta na vitória de Davi Alcolumbre (DEM-AP).