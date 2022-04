Secretário de Guedes é cotado para cargo de presidente da Petrobras

A sucessão na Petrobras está mesmo embolada, depois que o economista Adriano Pires e o empresário Rodolfo Landim desistiram das indicações para o comando da Petrobras (respectivamente, para os cargos de presidente executivo e presidente do conselho de administração). Integrantes do governo ainda tentaram dissuadir Pires da decisão, mas ele se mostrou irredutível. Entre as razões apontadas para a queda antecipada, estaria a ligação de ambos, por razões diferentes, com o empresário Carlos Suarez, visto no mercado como um dos principais beneficiados por “jabutis” na medida provisória sobre a privatização da Eletrobras.

Atual presidente do clube de futebol Flamengo, Landim foi presidente da BR Distribuidora quando Suarez era sócio da então companhia estatal na Brasil PCH (de pequenas centrais hidrelétricas). Landim também é sócio de diversas empresas do setor de gás. Já Pires, consultor no setor de óleo e gás, teria trabalhado ativamente, e com êxito, para defender os interesses de Suarez no texto da MP sobre a estatal do setor elétrico.

Leia Também Abegás pediu apoio de associados a Adriano Pires, afirmando que faria gestão positiva para o setor

Fontes ouvidas pela reportagem apontam Carlos Seabra Suarez, de 70 anos, como uma das maiores forças de lobby no Congresso no setor de óleo e gás – no qual teria sociedade em cerca de 20 empresas. Suarez também é um dos fundadores da OAS (é dele o “S” na sigla), empresa que depois de sua saída seria envolvida nas investigações da Operação Lava Jato durante os governos do PT.

A relação entre Pires e Suarez, dizem fontes, começou há cerca de três anos, época em que o consultor teria passado a defender os interesses do empresário junto ao governo – tendo um papel na definição de um “jabuti” (termo usado para a inclusão de temas não relacionados ao projeto original) na MP da Eletrobras.

Nesse caso, a medida provisória, do deputado Elmar Nascimento (DEM-PA), ganhou um trecho que passou a obrigar a compra de energia de termoelétricas, movimento visto como forma de beneficiar empresários do setor de gás. O “jabuti” vai no movimento contrário ao do setor de energia, em busca de matrizes mais limpas.

Projetos

A despeito de ser visto como alguém com forte influência nos corredores de Brasília, o empresário é apontado como uma pessoa “reclusa”, muito discreta e de poucas aparições públicas. Mesmo assim, a capacidade de conseguir licenças para projetos foi apontada por fontes do setor de energia como um de seus grandes trunfos para atrair sócios investidores para seus projetos no segmento.

A entrada do empresário no setor de energia veio depois de sua saída da OAS. No início dos anos 2000, entrou no mercado de PCHs. Entre outros empreendimentos, ele criou, ao lado da BR Distribuidora, a Brasil PCH. Vale lembrar que a Petrobras, desde então, vendeu suas ações na BR: embora a companhia use a antiga marca, seu nome corporativo mudou para Vibra.

Procurados diretamente pela reportagem, Adriano Pires e Rodolfo Landim não deram entrevista. O Estadão procurou o advogado de Suarez, mas não obteve retorno.