Securitizadora acusa Gafisa de emitir boleto com dado alterado para receber valores de clientes

A Gafisa está sendo acusada de enviar boletos de pagamento aos clientes com dados bancários alterados para beneficiar a própria empresa. A acusação foi feita pela Polo Capital Securitizadora, empresa que é titular de créditos imobiliários emitidos pela construtora e que, por isso, deveria receber parte do dinheiro arrecadado através dos boletos pagos pelos clientes da Gafisa.

"A Gafisa passou, a partir de janeiro de 2019, de forma unilateral, a emitir boletos contendo os dados de contas bancárias da própria Gafisa em notória violação à cessão dos créditos correspondentes", diz fato relevante da Polo Capital, que acusa a construtora de "descumprimento das suas obrigações de gestão e cobrança dos créditos prevista nos contratos de cessão firmados entre as partes".

Com a alteração dos boletos, a Polo Capital diz que "a Gafisa passou a receber indevidamente os créditos de compradores de imóveis de titularidade da securitizadora". Diante do ocorrido, a Polo Capital informou que "em prol da proteção dos investidores dos CRI está, tempestivamente, adotando as medidas cabíveis para restabelecer a normalidade do fluxo de pagamentos".

Segundo informações de mercado, há cerca de R$ 300 milhões em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) emitidos pela Gafisa. Não há detalhes sobre qual parcela foi securitizada pela Polo Capital.

Outro lado

