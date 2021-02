Seguindo bom desempenho de NY, Bolsas da Ásia fecham em alta; Europa avança na abertura

As Bolsas da Ásia fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira, 25, seguindo o bom desempenho de Wall Street, após o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, dizer que o banco central dos Estados Unidos não tem pressa de retirar estímulos à maior economia do mundo.

Na quinta-feira, 24, o Dow Jones encerrou o pregão em Nova York em nova máxima histórica e outros índices acionários de Wall Street avançaram após Powell dizer, em seu segundo dia de testemunhos no Congresso americano, que não vê sinais de que inflação dos EUA possa se descontrolar. O comentário ajudou a atenuar temores, provocados por um recente aumento nos retornos dos Treasuries, de que crescentes pressões inflacionárias poderiam levar o Fed - como o BC dos EUA é conhecido - a elevar juros.

Bolsas da Ásia

O índice acionário japonês Nikkei subiu 1,67% em Tóquio, a 30.168,27 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 1,20% em Hong Kong, a 30.074,17 pontos, o sul-coreano Kospi saltou 3,50% em Seul, a 3.099,69 pontos, e o Taiex registrou ganho de 1,48% em Taiwan, a 16.452,18 pontos. Na China continental, o Xangai Composto terminou os negócios desta quinta em alta de 0,59%, a 3.585,05 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto contrariou o viés positivo na Ásia e recuou 0,51%, a 2.335,40 pontos.

Na Oceania, a Bolsa australiana foi na esteira de Nova York e das asiáticas, e o S&P/ASX 200 avançou 0,83% em Sydney, a 6.834,00 pontos.

Bolsas da Europa

As Bolsas europeias abriram em alta nesta quinta-feira, repercutindo balanços de grandes empresas da região, como AB InBev, Casino, Telefónica e Anglo American, e dados de confiança do consumidor da Alemanha. Às 5h18, no horário de Brasília, a Bolsa de Londres avançava 0,26%, a de Frankfurt subia 0,12% e a de Paris se valorizava 0,40%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham ganhos de 0,41%, 0,94% e 0,67%, respectivamente.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo operam em alta no fim da madrugada desta quinta-feira, ampliando ganhos de mais de 2% da sessão anterior, ainda favorecidos pelos últimos dados de produção dos EUA, que diminuiu em meio ao rigoroso inverno no sul do país, e também pela desvalorização do dólar antes outras moedas principais. Às 5h47 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para abril subia 0,85% na Nymex, a US$ 63,76, enquanto o do Brent para o mesmo mês avançava 0,92% na ICE, a US$ 67,66. No mesmo horário, o chamado índice DXY do dólar tinha queda de 0,30%, a 89,90 pontos.