Segurança com muita praticidade

A Bradesco Seguros inova mais uma vez ao oferecer um produto adequado às necessidades dos brasileiros: o Seguro Auto Lar, combo de proteção para o carro e a casa, com muita praticidade e cobrança unificada.

O lançamento resulta da percepção das mudanças trazidas pela pandemia. Para muitas pessoas, residência e trabalho passaram a estar sob o mesmo teto, ao mesmo tempo em que aumentou o valor dado à proteção e à segurança.

Ao identificar essas tendências, a Bradesco Seguros vem desenvolvendo uma série de evoluções no seguro residencial. Os clientes ganharam acesso a coberturas personalizadas, proteção básica mais abrangente, nova cobertura para moradia temporária e Responsabilidade Civil Facultativa (RCF) com danos morais no seguro residencial.

Outra das novidades é a possibilidade do combo com o seguro de automóveis, representada pelo Seguro Auto Lar. “Investimos em inovação para oferecer produtos cada vez mais atrativos, com foco em maximizar a experiência do cliente”, diz Saint’Clair Lima, diretor da Bradesco Auto/RE. “Para os corretores, é uma possibilidade de ofertar um produto mais amplo, que pode ajudar a incrementar as vendas.”

A divulgação do novo produto inclui uma campanha para consumidores e corretores, tanto na TV quanto em canais digitais. De forma bem-humorada, a campanha lembra que mesmo as pessoas mais prevenidas e organizadas estão sujeitas a imprevistos.

ASSISTÊNCIAS GARANTEM TRANQUILIDADE

Além das diversas coberturas que protegem o lar e o automóvel, o produto também oferece diversos serviços assistenciais, com mão de obra especializada, que ajudam a garantir a tranquilidade da família.

Se houver algum imprevisto com o carro, por exemplo, o cliente conta rapidamente, em qualquer hora e lugar, com comodidades como chaveiro; reboque em caso de pane seca, elétrica ou mecânica; e táxi. Para a casa, o Bradesco Seguro Auto Lar disponibiliza assistências como encanador, vidraceiro, chaveiro e eletricista. Tudo para que o segurado possa estar sempre protegido.