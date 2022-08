Segurança Híbrida: tecnologia a serviço da proteção

A tecnologia não veio para ocupar o lugar das pessoas, e sim para valorizar as características únicas e insubstituíveis da humanidade. Foi a partir dessa visão que surgiu o conceito de Segurança Híbrida, conjunto de serviços de monitoramento e prevenção que concilia os recursos mais avançados de segurança com a capacidade de interpretação de profissionais altamente preparados.

O conceito é uma resposta às rápidas e complexas transformações pelas quais o mundo vem passando, nos mais diversos campos – econômico, político, social, ambiental, legal, comercial. Uma das consequências desse cenário é a sensação de crescente incerteza e instabilidade, com ampliação dos riscos tradicionais e surgimento de novos tipos de ameaças.

A lista de novos riscos é ampla e inclui ataques cibernéticos maciços, eventos climáticos extremos, pandemias, ações de extremismo e conflitos que causam grande impacto na economia globalizada, como o da Ucrânia.

Além de zelar pela integridade física e patrimonial dos clientes, as empresas do setor de segurança precisam atuar em campos como a segurança de dados, a propriedade industrial, a reputação corporativa e a continuidade dos negócios. Muito mais do que vigiar, trata-se, cada vez mais, de prevenir, com agilidade e inteligência. Para isso, é essencial detectar padrões de mudança, missão que certamente tem a tecnologia como grande aliada.

Solução completa

Líder do setor de segurança no Brasil, a SegurPro é criadora do conceito e adaptou seu modelo de negócio aos princípios da Segurança Híbrida. “A proposta é construir um pacote customizado para atender o que o cliente realmente precisa, resultando numa solução completa e muito eficiente”, diz o CEO, Sérgio Souza. Isso inclui a possibilidade de desenvolver estratégias para procedimentos específicos de cada empresa.

A SegurPro disponibiliza aos clientes brasileiros múltiplas tecnologias que, ao combinar câmeras, sensores e recursos de automação, proporcionam vigilância remota em tempo integral. Com mais de 150 integrantes, o centro de controle dos serviços remotos (iSOC-Intelligent Security Operation Center) da empresa em São Paulo funciona continuamente, 24 horas por dia, todos os dias do ano, monitorando mais de 25 mil profissionais altamente capacitados que atuam em todo o território brasileiro.

São soluções que combatem ameaças externas e riscos internos, com resposta imediata aos alertas emitidos pelo sistema. Alguns exemplos são:

monitoramento dos mais diversos tipos de ambientes;

controle remoto de acessos;

contagem automática de público, tanto para gerar informações sobre a movimentação quanto para evitar ocupação além do limite estabelecido;

mapas de temperatura, que identificam os caminhos mais utilizados pelo público num determinado ambiente;

checagem de uso de equipamentos de proteção individual (EPIs);

avaliação do cumprimento de normas de circulação, para assegurar a eficiência das movimentações e prevenir acidentes.

Foco na prevenção

O CEO da SegurPro ressalta o caráter de prevenção que essas tecnologias trazem para a atividade de monitoramento. “Não se trata mais de vigiar apenas com o objetivo de identificar situações em que problemas como roubos e acidentes já estão acontecendo, e sim de antecipar e evitar esses tipos de problemas e vários outros”, descreve Sérgio Souza. “São quase infinitas as possibilidades de aplicações dessas tecnologias em situações que até pouco tempo atrás dependiam da ação humana direta”, destaca o executivo.

Ao racionalizar as estratégias de segurança e promover a interoperacionalidade dos equipamentos, os gestores têm a oportunidade de fazer uso de benefícios adicionais, como ganho de eficiência e redução de custos.

O grande diferencial da segurança híbrida é a farta produção de dados – que, ao longo do tempo, se transformam em um rico manancial para a identificação de riscos e o apoio a decisões gerenciais. Análises estratégicas de alertas e sinais promovem a previsibilidade e a possibilidade de respostas adequadas imediatas, de forma inteligente e protegendo o ambiente de ameaças diversas. “Ter total controle de tudo o que acontece na operação de um cliente gera uma gama de informações e dados, que, tratados corretamente, geram um grande valor estratégico para o negócio de nossos clientes”, finaliza Sérgio.

