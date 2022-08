Segurança na turbulência

Com a multiplicação das opções de investimento no Brasil e no exterior, e tudo ao alcance de poucos toques na tela, navegar por esse emaranhado de opções é cada vez mais complexo. Mas existem algumas premissas importantes, que precisam ser respeitadas para evitar sustos ou noites maldormidas.

Uma delas é entender que os ativos de risco, e de alta volatilidade, devem ser minoria em uma carteira bem balanceada. Apenas por esse quesito, a renda fixa já é uma realidade bastante palpável.

Mas existem outras, que colocam esse conjunto de investimentos em uma vitrine bastante chamativa. No Brasil, a crise e as eleições. No exterior, a inflação em alta em países pouco acostumados a ela, como os Estados Unidos e em vários da Europa.

Por mais que a renda fixa seja considerada hoje uma espécie de porto seguro por todos os analistas, é preciso ir além, como entender os diversos tipos de produtos que existem sob esse guarda-chuva, quais indicadores mexem com eles e, tão importante quanto, saber até quando essa maré de taxa de juros em patamares elevados vai durar. Antecipar movimentos econômicos, com base em informação e análises bem embasadas, costuma dar bons resultados.