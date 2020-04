Seguro da União para compensar perdas na receita de Estados é incentivo a descuido, diz Hartung

BRASÍLIA - A compensação para Estados e municípios na forma de seguro do governo federal para compensar perdas na receita por causa da crise provocada pela covid-19 é um grande incentivo para que governantes se descuidem de suas arrecadações, segundo diagnóstico do ex-governador do Espírito Santo, Paulo Hartung. A análise, compartilhada pela equipe do ministro da Economia Paulo Guedes, foi enviada a deputados, que analisam nesta segunda-feira, 13, projeto de socorro aos Estados.

O seguro-receita foi incluído no parecer do deputado Pedro Paulo (DEM-RJ) ao projeto de socorro emergencial aos Estados e municípios para enfrentar a pandemia. Toda perda de arrecadação dos cofres municipais e estaduais será compensada pela União de forma a manter a arrecadação de 2019.

A avaliação de Hartung é que o desenho feito por Pedro Paulo traz o mesmo incentivo que qualquer seguro total provoca nas pessoas, a redução do seu cuidado uma vez que não há risco de perda. “Não é a toa que seguros de carro usam franquias, por exemplo, para dividir um pouco da responsabilidade pelo objeto”, diz análise distribuída aos deputados.

O governo quer convencer que, com esse desenho proposto, os gestores serão menos cuidadosos com a arrecadação, uma vez que toda perda vai para a União. Estados e municípios nada perdem em conceder benefícios fiscais e diferimentos (suspensão de pagamentos de tributos) sem qualquer cuidado, pois não há perdas para o gestor.

O resultado, diz o documento distribuído, é uma queda de arrecadação muito além do que se prevê por conta da crise, pois esse projeto estimula menos arrecadação.

Guedes defende que o repasse seja feito por um valor fixo e que não dependa de decisões de governadores e prefeitos. A forma de rateio pode ser de acordo com o peso da arrecadação de cada Estado ou município, ou baseado no critério populacional.