Seguro de vida inédito é mais acessível aos brasileiros

O Brasil tem hoje 210 milhões de habitantes, mas – segundo os dados da Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) – apenas 47 milhões de pessoas (menos de um quarto da população) são beneficiárias de planos de assistência médica. O restante teria que ser atendido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), que por mais eficiente que seja em algumas localidades, não dá conta de atender a totalidade de uma nação com dimensão continental como o Brasil.

A observação dessa realidade levou a MAG Seguros, seguradora de vida e previdência com 185 anos de atuação no Brasil, a fazer uma pesquisa em quatro capitais brasileiras: Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Recife. O estudo apontou que no País há um público potencial entre 50 milhões e 60 milhões de pessoas que, embora não tenham renda para contratar um plano de saúde, teriam interesse em investir num seguro de vida voltado aos cuidados financeiros com a saúde que coubesse em seu bolso.

É o caso da administradora Graziele Nascimento. Até pouco tempo atrás, ela tinha um plano de saúde. “Mas ficou muito caro e não tive mais condições de continuar. Se tivesse uma alternativa mais em conta e com bons profissionais, eu aderiria”, diz.

Com foco neste público, a MAG Seguros acaba de lançar a linha Vida Toda Bem-Estar, um seguro de vida inédito no mercado, voltado a resguardar a qualidade de vida do contratante por meio de cobertura financeira para doenças graves e de serviços assistenciais no cuidado com a saúde. Caso ele seja diagnosticado com uma doença grave e inesperada, o segurado recebe o valor contratado para auxiliar no tratamento. Além disso, o seguro inclui um amplo pacote de assistências, que inclui orientações médicas por vídeo, orientação por telefone com psicólogos, nutricionistas, educadores físicos, assistentes sociais, além de uma rede de parceiros (laboratórios, clínicas e farmácias), que dão descontos a quem tem o seguro Vida Toda Bem-Estar. “A pessoa contrata um capital [uma determinada quantia em dinheiro] para enfrentar um determinado evento, seja um diagnóstico de câncer, a necessidade de uma cirurgia ou de uma internação. As mensalidades são a partir de R$ 50 para se precaver financeiramente de algumas doenças e situações”, diz Nuno Pedro David, diretor de Marketing da MAG Seguros.

O capital a ser contratado pode variar de R$ 50 mil a R$ 700 mil, e o produto tem três tipos de ofertas. A de entrada é a Bem-Estar Essencial, que ajuda no diagnóstico de câncer; a intermediária é a Bem-Estar Plus, que, além do câncer, contempla Alzheimer, acidente vascular cerebral, infarto agudo de miocárdio, insuficiência renal e Parkinson. Por último, a Bem-Estar Premium, a mais completa do mercado na atualidade, que engloba todas as doenças já citadas e mais esclerose múltipla, coma por traumatismo craniano, queimaduras de terceiro grau, doenças hepáticas graves e doenças pulmonares obstrutivas crônicas.

Engana-se quem pensa que o seguro de vida é concorrente do plano de saúde. Pelo contrário, eles podem ser complementares. “Na fase de pesquisa, nós identificamos uma parte significativa de pessoas com planos de saúde simples e com muitas restrições quanto ao reembolso e aos valores de utilização, que viram valor na contratação. O pacote de assistências é um grande diferencial nesse apoio financeiro à rotina de cuidados com a saúde por ter descontos de até 70% em consultas e exames, além de todo o serviço de orientação médica e psicológica”, diz David, diretor da MAG Seguros.

A expectativa da empresa é encerrar o ano vendendo 2,5 mil apólices por mês. “Nós temos um preço atrativo, muito inferior ao que custaria um plano de saúde, e oferecemos uma solução que vai dar segurança nas questões de saúde a uma boa parte da população brasileira”, finaliza o diretor da MAG Seguros.

Vida Toda Bem-Estar

1. Bem-Estar Essencial

Seguro conta com serviços assistenciais no cuidado com a saúde, como orientação médica e psicológica, desconto em exames e consultas, dentre outros serviços, e mais cobertura de doenças graves, que ajuda – por exemplo – no diagnóstico do câncer. O segurado recebe o capital contratado de acordo com a fase da doença: leve, moderada ou grave.

2. Bem-Estar Plus

Cobre o pacote de assistências do Bem-Estar Essencial e, além da cobertura de doenças graves para câncer, garante o benefício em diagnósticos de Alzheimer, acidente vascular cerebral, infarto agudo de miocárdio, insuficiência renal e Parkinson.

3. Bem-Estar Premium

É o seguro mais completo, que oferece os mesmos serviços assistenciais das demais ofertas, e proteção para 28 diagnósticos de doenças graves. Além das doenças já citadas, inclui esclerose múltipla, coma por traumatismo craniano, queimaduras de terceiro grau, doenças hepáticas graves e doenças pulmonares obstrutivas crônicas.

+ Possibilidade de contratação de proteções adicionais: seguro cirurgias, seguro de diária de internação hospitalar, seguro de diária de internação hospitalar na UTI, seguro diária de incapacidade temporária, seguro invalidez permanente por acidente e seguro invalidez permanente total por acidente