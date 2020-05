Seguro-desemprego: saiba como resolver problemas de divergência nos dados pessoais

Alguns trabalhadores que perderam o emprego por causa da pandemia do novo coronavírus e estão tentando solicitar o seguro-desemprego online enfrentam dificuldades para concluir o pedido. Em um dos problemas é apontada divergência de dados pessoais entre as bases de dados do Ministério da Economia e da Receita Federal.

Ao fazer a solicitação, o trabalhador recebe como resposta um texto que informa: “Divergência Nome/Nome da Mãe/CPF/Sexo/Data de Nascimento com base da RFB.”

O Estado entrou em contato com a Receita e com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia para entender por que acontece esse problema e o que deve ser feito para solucioná-lo.

Segundo a Receita Federal, é preciso verificar se o cadastro no sistema está correto. Essa consulta pode ser feita pelo site da Receita.

Nessa página, você deve inserir seu número de CPF e data de nascimento, além de clicar na caixa “Não sou um robô”. A seguir, clique em consultar. Sua situação cadastral vai aparecer logo abaixo da data de nascimento. Caso seu CPF esteja em situação irregular, veja aqui como regularizar.

De acordo com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, se houver dados divergentes no requerimento, você deve entrar em contato com a central “Alô Trabalho” pelo número 158 ou no número da Superintendência de seu Estado. A lista com os números está neste link.

Para casos mais específicos, o recomendado é buscar atendimento por formulário online ou por e-mail para a jurisdição de seu Estado.

Veja abaixo os endereços de e-mail de cada Estado: