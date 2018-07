Seis montadoras globais sobreviverão à crise, diz CEO da Fiat

Apenas seis montadoras em todo o mundo sobreviverão à crise econômica atual, disse o executivo-chefe da Fiat, Sergio Marchionne, à Automotive News Europe Magazine. Segundo o executivo, depois da crise, haverá uma fabricante norte-americana, uma alemã, um grupo franco-japonês, possivelmente com extensão nos EUA, um japonês, um chinês e mais um possível player na Europa. Veja também: Indústria automobilística não vai desaparecer, garante Obama Indústria automotiva dos EUA pode desaparecer, diz Nobel Desemprego, a terceira fase da crise financeira global De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise "O único modo de as companhias sobreviverem é se fabricarem mais de 5,5 milhões de carros por ano", disse Marchionne à Automotive News Europe. Atualmente, apenas cinco montadoras - Toyota, General Motors, Volkswagen, Ford Motor e Renault-Nissan - têm esse porte. "Esse setor está ficando completamente diferente. Ele não pode continuar como era no passado. A independência não é mais sustentável." As informações são do site da Automotive News.