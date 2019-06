Sem acordo com oposição, governo não aprova crédito extra em menos de 20 dias, diz relator

BRASÍLIA - Sem um acordo com os partidos no Congresso, incluindo os de oposição, o governo não conseguirá aprovar o crédito suplementar em menos de 20 dias, segundo o relator do projeto na Comissão Mista de Orçamento (CMO), Hildo Rocha (MDB-MA).

O projeto, que autoriza um crédito extra de R$ 248,9 bilhões para garantir o pagamento de subsídios e benefícios assistenciais sem descumprir a chamada regra de ouro, está na pauta da comissão na manhã desta quarta-feira, 5, e na pauta da sessão conjunta do Congresso Nacional, à tarde.

"Na comissão, acho que o projeto será aprovado hoje. Depende de articulação com os partidos da base e de oposição. Com a base, o governo resolve na comissão e dá para vencer obstrução da oposição. Agora, no plenário do Congresso, se não tiver acordo com a oposição, não tem como vencer em menos de 20 dias", disse Rocha ao Broadcast.

O governo precisa de maioria simples dos votos na comissão, ou seja, mais da metade dos parlamentares presentes na reunião. A CMO é formada por 31 deputados e 11 senadores. Já no plenário do Congresso, a tarefa é mais difícil, pois são necessários votos favoráveis da maioria absoluta nas duas Casas: 257 deputados e 41 senadores.

O relator aponta que falta ao Planalto articulação política com os parlamentares, cenário observado em outras votações do Congresso. De acordo com Rocha, há insatisfação do Centrão e da oposição com a demora no andamento de programas como o Minha Casa, Minha Vida e com os bloqueios orçamentários na Educação.

"O governo começou a trabalhar ontem, aí fica tudo para resolver de última hora. Tudo aquilo que deveria ser feito foi empurrando com a barriga e agora o governo encontra dificuldade", afirmou o relator. "Tecnicamente, não há o que contestar na minha relatoria. Se tiver alguma coisa que eles queiram que eu ajeite, eu ajeito, desde que tenha acordo e consenso."