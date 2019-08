Sem fôlego, Bolsa não consegue recuperar 100 mil pontos; dólar tem alta

A maioria dos mercados internacionais tem recuperação nesta sexta-feira, 16, com Bolsas em alta e dólar em baixa ante várias moedas. Em relação ao real, porém, a moeda americana passou a subir no fim desta manhã, em meio a preocupações com a relação comercial entre Estados Unidos e China.

A alta no Ibovespa é moderada e o índice não conseguiu se sustentar acima dos 100 mil pontos atingidos mais cedo. Às 11h42, tinha alta de 0,10%, chegando aos 99.152,58 pontos. No mesmo horário, o dólar era cotado a R$ 3.9991, com alta de 0,23%.

Em Nova York, as Bolsas têm alta firme, com ganhos liderados pelo setor de tecnologia, após uma semana de fortes perdas. Às 11h11, o Nasdaq subia 0,98%, o S&P500 tinha alta de 0,78% e o Dow Jones subia 0,54%. O Ibovespa tinha alta de 0,29%, aos 99.344 pontos.

Na Bolsa de São Paulo, as ações da Petrobrás têm leve alta, de menos de 1%, enquanto as cotações do petróleo não se firmam. As da Vale caíam 0,16%. Os papéis ON da Oi perdiam mais de 6% e as PN, mais de 8%, após reportagem do Estado mostrar que a situação da empresa piorou nos últimos meses e o futuro da empresa voltou a preocupar a Anatel.

No cenário político, o deputado Baleia Rossi, autor da reforma tributária que está na Câmara dos Deputados, disse que a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) vai apoiar a Proposta de Emenda à Constituição 45, da reforma tributária.

O presidente Jair Bolsonaro voltou a fazer referência ao apresentador Luciano Huck prometendo divulgar dados do BNDES sobre compra de jatinhos. "Ele falou que eu sou o último... Como é que é.. o último capítulo do caos. Se ele comprou jatinho, ele faz parte do caos", declarou ao deixar o Palácio da Alvorada.