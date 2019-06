'Sem PLN 4, suspenderemos pagamento a idosos e pessoas com deficiência no dia 25', diz Bolsonaro

LEIA TAMBÉM > Jair Bolsonaro se reúne com Flávio e advogados no Alvorada

O presidente Jair Bolsonaro fez um alerta neste sábado, 8, no Twitter a respeito do projeto de lei (PLN) 4, que autoriza o crédito suplementar de R$ 248,9 bilhões. Segundo ele, se o PL não for aprovado, o governo terá de suspender o pagamento de benefícios a idosos e pessoas com deficiência já no próximo dia 25. "Nos meses seguintes faltarão recursos para aposentadorias, Bolsa Família, Pronaf, Plano Safra...", acrescentou o presidente em seu Twitter.

Bolsonaro disse acreditar na "costumeira responsabilidade e patriotismo dos deputados e senadores na aprovação urgente da matéria", escreveu.

A Comissão Mista de Orçamento adiou para terça-feira (11) a nova tentativa de aprovar o projeto.

No início da noite deste sábado, 8, o presidente afirmou a jornalistas que o PLN 4 causa "preocupação": "Tem de ser aprovado. Não é por mim, mas pelos que necessitam dele", disse Bolsonaro, ao deixar o Palácio do Alvorada, uma das residências oficiais da presidência, em direção à Granja do Torto, também em Brasília.

O assunto fora tratado mais cedo em encontro com o líder do governo na Câmara, deputado Major Vitor Hugo (PSL-GO), que se reuniu com o presidente no Alvorada por cerca de um hora.

“Foi passado só a ideia de que temos que aprovar isso para que o governo consiga honrar compromissos importantes, como o pagamento do BPC, a questão do plano Safra que vai impactar a população brasileira como um todo. Mas temos certeza de que o Parlamento vai aprovar as matérias de interesse, não só do governo, mas do País”, afirmou o Major Vitor Hugo ao sair.