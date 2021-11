Semana Black Friday: 20 eletrônicos com descontos imperdíveis na Amazon

A Semana Black Friday da Amazon oferece 60% off em milhares de produtos de todas as categorias, incluindo itens de grandes marcas como Samsung, LG, GoPro, PlayStation, Nintendo, Le Creuset, Lego, Havaianas, Nivea, Bosch, Positivo, Mondial e Red Bull.

Para quem quer aproveitar para comprar smartphones, tablets, fones de ouvido, câmeras de vídeo e outros produtos eletrônicos, selecionamos 20 opções incríveis com ótimos descontos. A lista também traz, é claro, os dispositivos queridinhos da Amazon, que fazem o maior sucesso de vendas, como Echo com Alexa, Fire TV e Kindle. As promoções seguem até as 23h59 de 29/11.

Neste período, dá para economizar até 25% em computadores e itens de informática, até 35% em itens eletrônicos em geral e até 70% em livros e eBooks.

Confira 20 eletrônicos em promoção na Semana Black Friday

Smartphone Samsung Galaxy S21 128 GB (de R$ 4.899 por R$ 4.363,72)

Kindle Paperwhite 8 GB à Prova d'Água (de R$ 499 por R$ 399)

Smart TV LED 24" Monitor LG 24TL520S Wi-Fi (de R$ 1.099,99 por R$ 999)

Kindle 10ª Geração com Bateria de Longa Duração (de R$ 399 por R$ 319)

Câmera de Segurança Intelbras Wi-Fi HD 360° (de R$ 417 por R$ 294,98)

Kindle Paperwhite 32 GB à Prova d'Água (de R$ 649 por R$ 549)

Apple iPad Pro Wi-Fi de 12,9" (de R$ 9.699 por R$ 8.799)

Fire TV Stick Lite | Streaming em Full HD com Alexa (de R$ 349 por R$ 199)

Caixa de Som Bluetooth Essential Sound Go I2go (de R$ 156 por R$ 119)

Fire TV Stick 4K com Controle Remoto por Voz com Alexa (de R$ 449 por R$ 329)

Smartphone Samsung Galaxy A22 (de R$ 1.298 por R$ 1.198)

Echo Show 8 (1ª Geração): Smart Speaker com Tela de 8" e Alexa (de R$ 899 por R$ 599)

Caixa de Som Motorola Sonic Play (de R$ 179 por R$ 109,90)

Câmera GoPro HERO9 Black (de R$ 3.600,93 por R$ 2.938,72)

Estabilizador i-Steady V2 3-Axis Gimbal Smartphone (de R$ 815,59 por R$ 715,50)

Fone de Ouvido Bluetooth JBL Tune 660NC (de R$ 698,67 por R$ 399,90)

Tablet Samsung Galaxy A7 64GB Wi-Fi (de R$ 1.569 por R$ 1.349)

Smartwatch Relógio Inteligente IP68 à Prova d'Água (de R$ 219,99 por R$ 197,99)

Fone de Ouvido Audio-Technica Gamer Sem Fio (de R$ 2.299 por R$ 1.799)

Fone de Ouvido Bluetooth JBL Tune 125TWS Intra-Auricular (de R$ 417 por R$ 329)

Os preços podem sofrer alteração, e o Estadão pode receber comissão por meio de vendas realizadas em links presentes neste artigo.