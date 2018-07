Semana de indicadores tem IPCA e produção industrial O ano começa de verdade na próxima semana em termos de indicadores macroeconômicos domésticos. Além do IPCA de dezembro e do índice acumulado em 2007, o destaque fica por conta do desempenho da produção industrial de novembro. Além disso, começam a ser conhecidos os primeiros dados de inflação de 2008, que prometem ser um pouco mais salgados do que os dos últimos dois anos por causa de um conjunto de fatores: pressão de alimentação, aumento da demanda e menor benefício do câmbio e dos preços administrados. Por esse motivo, as primeiras pistas podem ser fundamentais na confecção dos cenários dos economistas para preços e, conseqüentemente, do rumo da política monetária. O relatório Focus do Banco Central abre a segunda semana do ano. A expectativa de analistas é de que, além de a pesquisa revelar um consenso maior de que há menos espaço para quedas da Selic do que se imaginava inicialmente, há ainda margem para elevação das estimativas para a inflação de 2008. Também na segunda-feira, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) mostrará como o Brasil iniciou sua comercialização com o exterior este ano. A expectativa da maior parte dos analistas é a de que tanto as importações quanto as exportações continuem crescendo na primeira semana de 2008, mas, como as compras devem ser maiores do que as vendas, o resultado no decorrer do ano deve ser bem mais fraco do que os US$ 40,039 bilhões vistos em 2007. O indicador mais aguardado da segunda-feira, no entanto, será o da produção industrial de novembro. A maioria dos entrevistados conta com um dado negativo na comparação com outubro, mas eles mesmos já minimizam o resultado que deve vir negativo na margem por conta do menor número de dias úteis do mês - em novembro, a indústria parou em três feriados - em função de um ajuste natural depois de uma elevação significativa de 2,8% em outubro ante setembro. Na Sexta-feira (11), o Banco Central mostrará que, por mais um ano, conseguiu cumprir seu objetivo de levar a inflação para perto da meta de 4,50%. Em 2007, inclusive, o porcentual acumulado deverá situar-se abaixo deste patamar, conforme esperam os profissionais do mercado para o IPCA - até novembro, já registrava taxa de 3,69%. O resultado de dezembro e do ano passado será divulgado pelo IBGE. Antes, na terça (8), a FGV mostrará se o IGP-DI de 2007 (após a divulgação da taxa de dezembro) virá tão alto quanto o IGP-M do mesmo período (7,75%). Os primeiros sinais de como se comportarão os preços neste início de ano também serão conhecidos nos próximos dias. Na terça-feira, a FGV também divulgará o IPC-S da primeira quadrissemana de janeiro. Na quinta, é a vez de a Fipe mostrar como se comportaram os preços na cidade de São Paulo na primeira pesquisa do ano e, na sexta, a FGV volta à cena para trazer o resultado da primeira prévia do IGP-M de 2007.