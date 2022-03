Semana do Consumidor: confira 5 dicas para aproveitar as melhores ofertas

Várias empresas já estão participando da Semana do Consumidor, uma semana de promoções nas lojas online que vai até o próximo domingo, 20.

No dia 15 de março, é celebrado o Dia do Consumidor. A data foi escolhida porque, em 1962, o presidente americano John Kennedy fez um discurso no Congresso sobre os direitos dos consumidores.

Leia Também Black Friday 2020: saiba como se proteger de golpes em compras online

Agora, essa data é uma ocasião para as empresas fazerem ações promocionais. Varejistas como Amazon, Magazine Luiza e Americanas prometem descontos de 60%, 70% e até 80% em determinados tipos de produtos.

Antes de comprar algo, confira 5 dicas que podem ajudar a conseguir mais descontos e a não cair em golpes.

Carrinho

Escolha o produto desejado e coloque no carrinho para ver o valor final com o frete e a data de entrega. Repita a operação em outros sites da concorrência para efeitos de comparação. Se for possível, aguarde um dia para concluir a compra.

"Se a empresa estiver fazendo um monitoramento ativo, ela vai te mandar alguma mensagem alertando que o produto ainda está no carrinho e pode até te dar um cupom de desconto para fechar a compra com eles", explicou o Fernando Gambôa, sócio-lider de consumo e varejo da KPMG.

Histórico

O monitoramento de preços é ideal para ter certeza se a semana promocional é realmente o melhor momento para realizar uma compra. Para aqueles que não fizeram lição de casa tão cedo, sites como o Zoom e o Buscapé mostram o histórico de preços, sendo possível ver se o produto está no seu piso histórico ou não.

E no site archive.org, sugerido pelo professor da FGV Direito Rio Gustavo Kloh, é possível ver uma espécie de "prints" de telas de sites de décadas atrás.

Características

Produtos da moda ou de última geração costumam não entrar em promoção. Isso porque eles já são vendidos normalmente, sem precisar de nenhum ato promocional. Os itens que entram no jogo são aqueles que precisam ser "desovados".

"Você não consegue colocar nenhum produto com o preço lá embaixo se ele não tiver alguma característica de desvalorização", disse Gambôa, da KPMG. Por isso, se não fizer questão de produtos de última geração, veja se as coleções antigas estão valendo mais a pena.

Reputação

Sites como Reclame Aqui ou o Procon servem como termômetro para saber quais são as principais falhas das empresas e o quão eficientes elas são nas resoluções das reclamações.

Além disso, as redes sociais são uma boa ferramenta para descobrir como foi a experiência de outros consumidores com determinada loja e decidir se vale a pena fechar negócio.

Fora da curva

A não ser que uma loja esteja para fechar e esteja queimando seu estoque, preços muito abaixo dos praticados pela concorrência têm grandes chances de serem golpe. O clichê "o barato sai caro" pode se concretizar. Por isso, é melhor comprar em lojas mais conhecidas ou recomendadas por amigos e parentes.