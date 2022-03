É cedo para avaliar impacto da Guerra na Ucrânia no Brasil, dizem economistas

Rio de Janeiro - Duas semanas após a Rússia invadir a Ucrânia, é preciso separar novos efeitos negativos sobre a economia brasileira que o conflito armado no Leste Europeu provocará dos problemas que deverão manter o País numa estagnação e já estavam no radar. A avaliação foi feita por pesquisadores do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), que debateram o cenário econômico na manhã desta quinta-feira, 10, no I Seminário de Análise Conjuntural de 2022, evento on-line organizado pela entidade em parceria com o Estadão.

O quadro de estagnação para este e para o próximo ano já estava desenhado antes mesmo da guerra eclodir. A inflação elevada levou o Banco Central (BC) a esfriar a demanda com aumentos de juros iniciados há um ano, em março de 2021. Esse esfriamento e a própria corrosão da renda pelo encarecimento do custo de vida deixaram a economia brasileira sem motores para impulsionar o crescimento.

“Tudo que depende de credito, geração de renda e inflação baixa já estava mal”, disse a pesquisadora Silvia Matos, coordenadora do Boletim Macro Ibre, em sua primeira intervenção no seminário on-line.

A invasão da Ucrânia pela Rússia disparou uma onda de pessimismo com o desempenho da economia deste ano, mas a equipe de pesquisadores do Ibre/FGV não alterou suas projeções. A expectativa da entidade é de crescimento de apenas 0,6% neste ano, seguido de avanço de 1,0% em 2023.

Segundo Matos, “a perenidade do choque” após a Rússia invadir a Ucrânia determinará os efeitos, mas ainda é cedo para fazer estimativas, mesmo que os primeiros sinais sejam de mais inflação e crescimento econômico ainda menor, no mundo e no Brasil. A pesquisadora lembrou ainda que, atualmente, a economia brasileira não tem “fragilidade externa”, pois o governo federal tem reservas cambiais e as empresas tampouco estão muito endividadas em dólar, o que ajuda a amenizar os efeitos da crise.

O primeiro efeito negativo deverá ser um ciclo mais longo de aumento dos juros, o que tenderá a prejudicar o crescimento econômico de 2023. José Júlio Senna, chefe do Centro de Estudos Monetários do Ibre/FGV, lembrou que a guerra na Ucrânia pegou os bancos centrais de todo o mundo no início do processo de normalização das políticas monetárias, após adotarem estímulos por causa da crise causada pela covid-19. No Brasil, o BC já tinha saído na frente, subindo rapidamente os juros, após ter sido “imprudente” ao baixa-los demais, no início da pandemia.

“O BC foi muito rápido no gatilho, depois do período de imprudência. O juro real subiu quase na vertical. Hoje, o juro real está entre 7,5% e 7,8%. É muito juro, é uma taxa colossal”, afirmou Senna, também durante o seminário.

Em parte por causa da já elevada taxa, o pesquisador acredita que o BC fará ajustes para manter o juro real no nível atual, conforme “eventual deterioração das expectativas” de inflação. Quer dizer, se as perspectivas de inflação subirem, o BC poderá elevar os juros na mesma medida, mas não além disso. Ainda assim, diante de novas pressões inflacionárias nos combustíveis e nos alimentos, o BC poderá manter os juros elevados por mais tempo.

“Devemos esperar juros reais em patamares elevados por bem mais tempo do que o previsto inicialmente”, disse Senna.

Para além de alguma dose adicional de esfriamento da demanda doméstica pelos juros elevados, Armando Castelar, também pesquisador do Ibre/FGV, ofereceu uma visão mais otimista em relação aos impactos da guerra sobre a economia global.

Segundo Castelar, o impacto tende a ser “minimizado” por alguns fatores. Por um lado, o crescimento econômico dos Estados Unidos tende a ser pouco afetado. Grande produtora de alimentos e de petróleo, a maior economia do mundo pode até reforçar sua autossuficiência na matéria-prima fóssil, já que as cotações elevadas do barril favorecem a exploração das reservas extraídas do xisto. Por outro lado, na Europa, cujas economias tendem a ser mais atingidas pela quebra no fornecimento de petróleo e gás da Rússia, os governos provavelmente lançarão mão de estímulos fiscais, mitigando o efeito negativo.

Apesar do cenário mais desafiador com a guerra, diante da estagnação crônica da economia brasileira, Castelar ressaltou que o desafio que permanece é como acelerar o crescimento econômico.

“Passados esses choques, como vamos crescer? O espaço para crescer em 2023 é bom, mas como a gente cresce mais rápido? Cada vez mais esse deveria ser o debate”, afirmou o pesquisador.

Silvia Matos destacou então que o “baixo crescimento” do Brasil não é “mistério”, diante do ambiente de negócios “muito disfuncional”. Para resolver o problema é preciso investir em reformas que aumentem a produtividade, como a tributária, que chegou a ser discutida no Congresso Nacional nos últimos anos, mas acabou “esquecida”.

“Quem sabe a gente começa o próximo governo com essa bola no gol?”, disse Matos, já na conclusão do debate.