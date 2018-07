Senado dos EUA confirma Jerome Powell como presidente do Fed

WASHINGTON - O Senado dos Estados Unidos confirmou por 85 votos a 12 Jerome Powell como o 16º presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Powell assumirá o comando do BC quando expirar o mandato de quatro anos da atual presidente, Janet Yellen, no próximo dia 3. Ela disse que deixaria o conselho de dirigentes do Fed assim que seu sucessor tomasse posse.

Powell, que é dirigente do Fed desde 2012, terá a tarefa de sustentar a expansão da economia americana sem deixá-la superaquecer.

Na política monetária, Powell deve adotar a postura cautelosa e gradual de Yellen ao elevar os juros.

"Temos sido pacientes na remoção da acomodação e eu acho que a paciência nos serviu bem", disse Powell, durante sua audiência de confirmação no dia 28 de novembro, após ter sido nomeado pelo presidente Donald Trump no dia 2. Agora que o crescimento está acelerado, "é hora de normalizarmos as taxas de juros", acrescentou.

