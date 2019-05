Senado tem acordo para aprovar MP do setor aéreo, mesmo com alterações da Câmara, diz relator

BRASÍLIA - Mesmo com resistências, senadores concordaram em aprovar nesta quarta-feira, 22, a medida provisória que abre o setor aéreo para o capital estrangeiro conforme o texto aprovada pela Câmara na noite anterior. A Câmara manteve o despacho gratuito de bagagens, mas derrubou a exigência de uma cota de 5% de voos regionais para empresas estrangeiras que se instalarem no País, o que desagradou senadores.

O relator da medida no Congresso, senador Roberto Rocha (PSDB-MA), anunciou o acordo em plenário e disse que é melhor aprovar o texto como veio da Câmara do que fazer a MP caducar por uma "briga de vaidade". Mais cedo, ele havia afirmado que o Senado deixaria o texto perder a validade por causa das modificações.

Se não for votada hoje, a medida provisória perde o efeito. Com alterações no Senado, a medida ainda precisaria retornar para os deputados. Se o Senado aprovar o que veio da Câmara, o texto da MP vai à sanção presidencial.

Além da cota regional de voos, a Câmara também rejeitou a exigência de que a tripulação de aeronaves de companhias estrangeiras seja formada por no mínimo dois terços de brasileiros. "Isso nós podemos corrigir seja na Lei do Turismo que está tramitando aqui no Senado, seja por decreto presidencial", declarou.

"Para não ficarmos em uma guerra de vaidades e prejudicar o conjunto da população, nós tomamos a decisão de aprovar a medida provisória", disse o senador, que ainda se queixou de o Senado ter recebido da Câmara a proposta com o prazo de apenas um dia para votar.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), disse ao Broadcast Político estar "trabalhando" para votar a MP ainda hoje. Se o Planalto vetar o despacho gratuito das bagagens, como sinalizado pela equipe econômica, o Congresso poderá derrubar o veto, lembrou o relator.