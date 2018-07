Serasa: cheques sem fundos recuam 5,8% em 2007 O volume de cheques devolvidos por insuficiência de fundos fechou o ano em queda. Segundo levantamento da Serasa, em todo o País, 19,5 cheques sem fundos foram devolvidos a cada mil compensados em 2007, um recuo de 5,8% sobre o ano anterior, quando houve 20,7 cheques devolvidos em cada mil. Durante o ano passado, foram devolvidos 29,93 milhões de cheques no Brasil, dentre 1,53 bilhão de compensados. No acumulado de 2006, foram 35,46 milhões de devoluções de um total de 1,71 bilhão de descontados. No mês de dezembro, o levantamento apurou 18,7 cheques devolvidos a cada mil compensados, o que representa uma queda de 2,6% ante novembro, quando foram 19,2. O índice de cheques devolvidos a cada mil compensados apresentou uma redução de 1,06% na comparação com dezembro de 2006, quando foram devolvidos 18,9 cheques a cada mil compensados. De acordo com os técnicos da Serasa, nos aspectos macroeconômicos, a queda das taxas de juros e o aumento da massa salarial e do emprego formal atenuaram a inadimplência com cheques em 2007. Além disso, o número total de cheques compensados caiu 10,3% na comparação de 2007 sobre o ano anterior e o de cheques devolvidos por falta de fundos, 15,6%. Para a instituição, esta queda maior na inadimplência com cheques em relação ao volume compensado reflete uma melhora na qualidade do crédito concedido via cheques (pré-datado).