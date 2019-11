Serasa faz mutirão de renegociação de dívidas com descontos de até 98% em São Paulo nesta semana

Como parte da 24.ª edição do Feirão Limpa Nome, que acontece online durante o mês de novembro em seu site e aplicativo, a Serasa vai atender consumidores endividados que não têm acesso à internet em São Paulo e realizará nesta semana mutirão presencial no Largo da Batata, zona oeste da capital. Uma equipe da empresa estará no local entre esta segunda-feira, 11, e o próximo domingo, 17, das 8h às 18h, fazendo atendimento gratuito.

Quem está com o nome negativo ou está com dívidas atrasadas em 30 das empresas participantes do evento terão a oportunidade de renegociar seus débitos com descontos que podem chegar a 98%. Entre as empresas participantes estão Santander, Itaú, Recovery, Ativos, Net, Claro, Embratel, Anhanguera, Credsystem, Ipanema, Unopar, Sky, Nextel, Banco BMG, Digio, Hoepers, Porto Seguro, Tricard, Oi, Zema, Unic, Fama, Pitágoras, Uniderp e Unime.

"Nos primeiros dias da versão online, que começou dia 4 de novembro, já batemos mais de 100 mil acordos", diz Lucas Lopes, gerente da Serasa Limpa Nomes. "Sabemos que o começo do ano é difícil, com muitas contas que se acumulam, por isso, repetimos essa edição trazendo novas oportunidades para que mais pessoas possam colocar suas contas em dia."

Na versão online anterior do Feirão Limpa Nome, realizada em março deste ano, cerca de 18 milhões de pessoas visitaram o site, resultando em mais de R$ 2,8 bilhões em descontos concedidos.

De acordo com levantamento da Serasa Experian, em outubro de 2019, o número de consumidores inadimplentes no País chegou a 63,2 milhões, com aumento de 5% em relação ao mesmo período de 2018. O montante alcançado pelas dívidas até setembro de 2019 foi de R$ 252 bilhões, com valor médio de R$ 3.997 por consumidor.

A maioria das dívidas foi contraída nos setores bancários e de cartão de crédito, somando 28% do total. As contas básicas - como energia elétrica, água e gás - responderam por 19% do total de débitos em atraso. Telefonia e varejo também aparecem como grandes culpados pelo endividamento dos brasileiros.

Feirão Limpa Nome

Quando: 11 a 17 de novembro, das 8h às 18h.

Onde: Largo da Batata, Pinheiros, São Paulo.