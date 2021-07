Serasa Limpa Nome renegocia dívidas por até R$ 100; saiba como participar 

A Serasa anunciou mais uma edição do Limpa Nome, programa que possibilita que inadimplentes renegociem suas dívidas com as empresas participantes. Até o dia 22 de agosto, será possível negociar com 24 empresas a quitação de dívidas por até R$ 100, dependendo das condições de cada companhia. Os descontos poderão chegar a até 99% do valor devido e o programa permite o pagamento de dívidas para pessoas físicas e empresas.

De acordo com a Serasa, a ação tem potencial de promover a negociação de cerca de 14 milhões de dívidas em aberto e a expectativa é que as empresas poderão oferecer descontos totais de R$ 12 bilhões. O birô de crédito afirma que, no ano passado, em ação semelhante, o Limpa Nome viabilizou a quitação de mais de seis milhões de dívidas.

Para ter acesso ao Serasa Limpa Nome, é preciso que a dívida esteja sob domínio de uma das 24 empresas participantes, que incluem bancos, lojas, operadoras de telefonia, empresas de recuperação de crédito, entre outras (confira a lista completa no fim do texto).

Por causa da pandemia de covid-19, a recomendação da Serasa é que as negociações sejam feitas sem sair de casa, por meio de seus canais digitais. O cadastro pode ser feito pelo site da ação, onde o cidadão pode conferir suas dívidas, as possibilidades de pagamento e quais são os descontos oferecidos.

As negociações também podem ser realizadas pelo aplicativo da Serasa (disponível para Android e iOS), pelo Whatsapp do birô de crédito, no número (11) 9 9575-2096, ou pelo telefone 0800 591 1222.

Para aqueles que precisarem negociar presencialmente, é possível se dirigir a alguma agência dos Correios em todo o Brasil e solicitar o atendimento. É possível conferir os horários de funcionamento das agências no site.

Saiba quais são as empresas participantes do Serasa Limpa Nome