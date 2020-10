Serviços avançam 2,9% em agosto, na terceira alta seguida, mas ainda não recuperam perdas

O volume de serviços prestados no País cresceu 2,9% em agosto na comparação com julho, na terceira alta seguida, acumulando crescimento de 11,2% no período, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira, 14. O resultado ainda não foi suficiente para recuperar as perdas de 19,8% registradas entre fevereiro e maio.

Em relação a agosto de 2019, o setor recuou 10%, sexta taxa negativa seguida nessa base de comparação. No acumulado em 2020, a queda é de 9%. Em 12 meses, o recuo é de 5,3%, o resultado negativo mais intenso da série histórica, iniciada em dezembro de 2012. “Apesar de três altas seguidas, o setor de serviços ainda está 9,8% abaixo do patamar de fevereiro”, disse o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo.

Leia Também Crise fecha 50 mil empresas do setor de turismo em todo o País, diz estudo

O avanço em agosto foi puxado por quatro das cinco atividades pesquisadas pelo IBGE, com destaque para serviços prestados às famílias, que cresceu 33,3%, impulsionados por restaurantes e hotéis. A alta dessa atividade foi a maior da série histórica, mas ainda está distante do patamar de fevereiro.

“Passados os meses mais críticos da pandemia, em março e abril, a atividade de serviços prestados às famílias registrou as três maiores taxas de toda a série histórica: 33,3% em agosto, 14,4% em junho, e 13,8% em maio. Mas, mesmo com esses recordes, ainda está muito distante de recuperar as perdas de março e abril, tamanha a queda. Para que os serviços prestados às famílias voltem ao patamar de fevereiro, ainda precisam crescer 72,2%”, afirmou Lobo.

O segmento de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correios avançou 3,9%, acumulando alta de 18,8% em quatro meses, mas ainda sem recuperar as perdas de março e abril (-25,2%).

O mesmo aconteceu com as atividades turísticas, que tiveram expansão de 19,3% em agosto, também na quarta alta seguida. Mas o ganho acumulado de 63,4% não supera as perdas de 68% registradas entre março e abril.

Ao contrário do comércio e da indústria, o setor de serviços vem tendo recuperação lenta, segundo Lobo, por causa do caráter presencial de algumas atividades e do receio de algumas famílias em consumir esses serviços.