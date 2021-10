Serviços avançam 0,5% em agosto e alcançam nível mais alto desde 2015

O volume de serviços prestados do Brasil cresceu 0,5% em agosto na comparação com julho, na quinta taxa positiva seguida. Com o ganho acumulado de 6,5% em cinco meses, o setor está 4,6% acima do patamar pré-pandemia e alcançou o nível mais elevado desde novembro de 2015, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) neste quinta-feira, 14. Apesar do crescimento, o serviços ainda estão 7,1% abaixo do recorde histórico, alcançado em novembro de 2014.

Em relação a agosto de 2020, o volume de serviços cresceu 16,7%, sexta taxa positiva consecutiva nessa base de comparação. No acumulado do ano, o setor avançou 11,5% frente a igual período do ano anterior e, em 12 meses, 5,1%.

Leia Também Setor de eventos projeta retomada de 100% da capacidade no fim de 2022

“O setor de serviços mantém sua trajetória de recuperação em agosto, sobretudo nos serviços considerados não presenciais, mas também nos presenciais, com o avanço da vacinação e o aumento da mobilidade das pessoas. Desde junho do ano passado, o setor acumula 14 taxas positivas e somente uma negativa, registrada em março, quando algumas atividades consideradas não essenciais foram fechadas por determinação de governos locais em meio ao avanço da segunda onda do coronavírus”, explica o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo.

O avanço dos serviços em agosto foi impulsionado por quatro das cinco atividades, com destaque para serviços de informação e comunicação (1,2%) e transportes (1,1%), após resultados negativos em julho.

“O primeiro foi impulsionado pelos serviços de desenvolvimento e licenciamento de softwares, portais e provedores de conteúdo e ferramentas de buscas na internet, além de edição integrada e impressão de livro. O segundo, pelo transporte aéreo de passageiros e operação de aeroportos, na medida em que houve maior fluxo de passageiros se deslocando e aumentando a receita das companhias aéreas e das concessionárias de aeroportos. Destaco ainda a parte de logística de cargas”, detalha Rodrigo Lobo.

Os serviços prestados às famílias avançaram 4,1% em agosto, quinta taxa positiva desde abril, acumulando crescimento de 50,5%. Esse avanço vem, novamente, do segmento de alojamento e alimentação, como os hotéis e restaurantes. Mesmo com o avanço em agosto, serviços prestados às famílias operam 17,4% abaixo do patamar de fevereiro de 2020.

O índice de atividades turísticas avançou 4,6% em agosto na comparação com julho, no quarto mês seguido de resultados positivos, período em que acumulou crescimento de 49,1%. Ainda assim, o indicador ainda está 20,8% abaixo do patamar de fevereiro do ano passado.