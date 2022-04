Servidores do Tesouro farão paralisação no dia 13 de abril, diz Unacon Sindical

Os servidores do Tesouro Nacional decidiram, em assembleia realizada na terça-feira, 5, prorrogar a operação-padrão nos próximos dias. Além disso, a categoria fará uma paralisação total das atividades no dia 13 de abril. O presidente da Unacon Sindical, Bráulio Santiago, afirmou ao Estadão/Broadcast que o movimento pode atrasar as divulgações e os leilões de títulos públicos.

Os servidores estão em esquema de operação-padrão desde a semana passada. A divulgação de estatísticas e de pareceres já está sendo atrasada, mas os leilões de títulos públicos e as operações de transferência da União para Estados e municípios continuam sendo feitos. Segundo Santiago, são os comunicados que anunciam a transferência de recursos que foram divulgados com atraso devido à paralisação.

Leia Também Sindicato dos servidores do BC diz que greve poderá afetar atividades preparatórias para Copom

"O Tesouro Nacional tem 23 coordenações. Todas elas estão discutindo que ações serão feitas para chamar a atenção do governo para a insatisfação dos servidores com a condução das negociações salariais", disse.

Os servidores do Tesouro decidiram, no fim de março, realizar paralisações entre 1º e 5 de abril. A categoria quer um reajuste salarial mínimo de 19,9% e não aceita que apenas algumas carreiras sejam beneficiadas com reestruturações. Os funcionários do Tesouro pretendem fazer paralisações semanais, mas ainda não decidiram se entrarão de greve.

Na semana passada, o secretário do Tesouro, Paulo Valle, disse que o reajuste do funcionalismo federal será definido até junho, mas o prazo para conceder aumentos acima da inflação acabou no dia 2, por causa da lei eleitoral que proíbe reajustes superiores à inflação até seis meses antes das eleições.

Ainda existe a possibilidade de reposição das perdas com a inflação até 30 de junho. O prazo é determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que proíbe a concessão de reajustes nominais nos últimos seis meses de mandato. Nas últimas semanas, o governo tem discutido a possibilidade de conceder um aumento linear de até 5% para todos os servidores do Executivo federal.

O Orçamento de 2022 tem R$ 1,7 bilhão para reajustes ao funcionalismo. Em dezembro, o presidente Jair Bolsonaro tinha falado que pretendia usar o dinheiro para elevar os salários dos agentes federais de segurança, mas em janeiro disse que as categorias que poderiam ter o reajuste ainda não estavam definidas./ COM INFORMAÇÕES DA AGÊNCIA BRASIL