Sete frigoríficos brasileiros exportarão miúdos suínos para a China, afirma Tereza Cristina

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, anunciou nesta segunda-feira, 04, que a China habilitou sete plantas frigoríficas de Santa Catarina para exportar miúdos de suínos. "As exportações já podem ter início imediato. Medida vai movimentar a economia catarinense e gerar mais renda para os produtores rurais", afirmou a ministra, em sua conta oficial do Twitter.

Segundo a titular da pasta, a habilitação é consequência da missão recente do governo federal à Ásia. "A habilitação é resultado das tratativas realizadas durante viagem do presidente Jair Bolsonaro ao país asiático no fim de outubro", acrescentou.

Bom dia! Começando a semana com uma ótima notícia. A China acaba de habilitar sete plantas de Santa Catarina para exportação de miúdos suínos. A habilitação é resultado das tratativas realizadas durante viagem do presidente @Jairbolsonaro ao país asiático no fim de outubro. — Tereza Cristina (@TerezaCrisMS) 4 de novembro de 2019

Das sete plantas de miúdos de suínos de Santa Catarina habilitadas para exportar à China, duas são da Seara (JBS), duas da Aurora e duas da Pamplona Alimentos. A sétima unidade é da BRF.

De acordo com uma fonte, o Ministério da Agricultura brasileiro enviou carta para o GACC, órgão chinês responsável pelas questões sanitárias e fitossanitárias, em 21 de outubro pedindo a habilitação das sete unidades, carta esta que foi respondida hoje.

Confira a lista das sete plantas habilitadas:

SIF 3392 - Seara

SIF 3548 - Aurora

SIF 377 - Pamplona

SIF 784 - Aurora

SIF 3237 - Seara

SIF 1156 - Pamplona

SIF 160 - BRF