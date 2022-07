Setor de serviços tem alta de 0,9% em maio

Rio - O volume de serviços prestados subiu 0,9% em maio na comparação com abril, segundo os dados divulgados nesta terça-feira, 12, pelo IBGE. O resultado superou as projeções do mercado, que esperava uma alta de 0,2%, pela mediana das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast.

No mês anterior, o resultado do indicador foi revisto de 0,2% para -0,1%.

A taxa acumulada no ano - que tem como base de comparação o mesmo período do ano anterior - foi de avanço de 9,4%. Em 12 meses, os serviços acumulam alta de 11,7%.

De acordo com o IBGE, todas as cinco atividades de serviços registraram avanços na passagem de abril para maio. Os destaques foram os avanços de 0,9% nos transportes, que recuperaram parte da retração de 2,5% verificada no mês anterior, e de 0,9% em informação e comunicação, setor que emplacou o terceiro resultado positivo consecutivo, com ganho acumulado de 3,4%.

Os demais aumentos ocorreram em outros serviços (3,1%); serviços profissionais, administrativos e complementares (1,0%); e serviços prestados às famílias (1,9%).

Ainda segundo o IBGE, a alta registrada em maio fez o setor de serviços funcionar em patamar 8,4% superior ao de fevereiro de 2020, antes do agravamento da crise sanitária no País.

Em maio, os transportes passaram a operar 16,7% acima do nível pré-pandemia de covid-19, enquanto os serviços prestados às famílias ainda estavam 7% abaixo. Os serviços de informação e comunicação estão 12,4% acima do pré-pandemia, e o segmento de outros serviços está 1% além. Os serviços profissionais e administrativos estão 6,1% acima do patamar de fevereiro de 2020.