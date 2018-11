Setor de serviços tem queda de 0,3% em setembro em relação a agosto

RIO - O volume de serviços prestados teve queda de 0,3% em setembro em relação a agosto, na série com ajuste sazonal, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, informados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira, 14. No mês anterior, o dado foi revisado de uma alta de 1,2% para avanço de 1,4%.

O resultado ficou dentro das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que previam desde uma queda de 3,10% a um avanço de 2,30%, com mediana negativa de 0,10%.

Na comparação com setembro do ano anterior, houve alta de 0,5% em setembro deste ano, já descontado o efeito da inflação. Nessa comparação, as previsões iam de queda de 1,3% a aumento de 3,9%, com mediana positiva de 1,0%.

A taxa acumulada pelo volume de serviços prestados no ano ficou negativa em 0,4%. Em 12 meses, a queda é de 0,3%, a menos acentuada desde junho de 2015, quando houve recuo de 0,2%. O resultado mantém a trajetória predominantemente ascendente iniciada em abril de 2017. Em agosto, a taxa em 12 meses ficou negativa em 0,6%.

No resultado acumulado no terceiro trimestre, o volume de serviços prestados no País subiu 0,8% ante o segundo trimestre do ano, maior elevação desde o primeiro trimestre de 2014, quando cresceu 1,5%. No segundo trimestre de 2018 ante o primeiro trimestre, o avanço foi de 0,2%.

Em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, os serviços tiveram expansão de 0,7%. O resultado interrompe uma sequência de 14 trimestres negativos consecutivos, além de ter sido o aumento mais elevado desde o quarto trimestre de 2014, quando houve alta de 1,2%.

Setor de transportes puxou queda

O recuo de 1,3% no setor de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio, em setembro, puxou a queda de 0,3% no volume de serviços prestados no País no período, segundo o IBGE.

“Transporte foi o principal impacto negativo, o setor que mais contribuiu negativamente, dentro dele o transporte rodoviário de carga, transporte dutoviário (de gás e minério) e transporte aéreo”, apontou Rodrigo Lobo, gerente da Pesquisa Mensal de Serviços.

Também houve perdas nos serviços profissionais, administrativos e complementares (-1,4%) e nos outros serviços (-3,2%). Na direção oposta, foram registrados aumentos nos serviços de informação e comunicação (0,4%) e nos serviços prestados às famílias (1,4%). Em atividades atividades turísticas o recuo foi de 0,4% de agosto para setembro.