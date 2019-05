Setor de serviços tem queda de 0,7% em março, aponta IBGE

O volume de serviços teve queda de 0,7% em março na comparação com fevereiro, informou na manhã desta terça-feira, 14, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com esse resultado, o setor acumula queda de 1,7% no primeiro trimestre do ano e elimina a alta de 0,9% registrada no trimestre anterior, entre outubro e dezembro de 2018.

Na comparação com março de 2018, o volume de serviços caiu 2,3%, a queda mais intensa desde maio de 2018 (-3,8%), interrompendo a sequência de sete taxas positivas nessa base de comparação.

O acumulado em 12 meses passou de 0,7% em fevereiro para 0,6% em março, interrompendo a trajetória de alta iniciada em abril de 2017 (-5,1%).

A queda em março foi seguida por três das cinco atividades acompanhadas pelo IBGE, com destaque para a pressão negativa de serviços de informação e comunicação (-1,7%). Houve variações negativas também em serviços profissionais, administrativos e complementares (-0,1%) e outros serviços (-0,2%).

Os transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (0,5%) e os serviços prestados às famílias (1,4%) ficaram positivos no mês.