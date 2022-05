Setor privado reforça a campanha do Maio Amarelo

Criado em 2011, o movimento Maio Amarelo tem como objetivo chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. Idealizado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, o movimento chega a sua nona edição com a mensagem “Juntos salvamos vidas!”, reforçando a importância de que todos, Poder Público, sociedade civil e empresas privadas, têm papel fundamental para reduzir as vítimas dos acidentes viários.

Desde sua criação, diversas medidas foram tomadas pelas autoridades para diminuir os acidentes. Entre elas, destaque para a chamada “Lei Seca”, que coíbe a perigosa mistura de álcool e direção com fiscalização rigorosa e multas pesadas. Mas o Maio Amarelo também conta com o apoio de diversas empresas privadas para disseminar a mensagem do movimento.

“Apoiamos o projeto por sermos uma empresa de mobilidade, então faz todo o sentido participarmos de um projeto que busca uma mobilidade com mais segurança para todos”, acredita Vanessa Rissi, head de Marketing da Veloe, empresa Laço Amarelo e que apoia o movimento desde 2020.

Por meio de suas redes sociais, com posts sobre segurança no trânsito, além de lives e palestras para seus colaboradores e parceiros, a Veloe contribui com a causa. “Nosso papel é disseminar informação e passar a mensagem do movimento Maio Amarelo, de que precisamos reduzir os acidentes e as vítimas no trânsito brasileiro”, explica Rissi.

Mensagem nas cancelas

Além de disseminar a mensagem para seus colaboradores e parceiros, a Veloe vai divulgar para milhões de motoristas paulistas a importância de um comportamento seguro de todos, para fazer um trânsito melhor.

Em parceria com o Observatório Nacional de Segurança Viária, juntamente com a Artesp e o Governo do Estado de São Paulo, a Veloe está usando o espaço das cancelas dos pedágios nas rodovias paulistas para divulgar o lema da campanha, durante todo o mês de maio. Vanessa Rissi também destaca que, com a solução de gestão de frotas, a Veloe colhe dados que permitem auxiliar as empresas parceiras a evitar viagens muito longas com seus veículos, coibir e orientar motoristas que excedam a velocidade, além de orientar sobre a correta manutenção da frota. Dessa forma, “ajudamos a garantir também a segurança dos colaboradores dessas empresas parceiras”, completa a head de Marketing da Veloe.