Setor público tem déficit primário de R$ 16,87 bi em agosto

Em meio às dificuldades do governo na área fiscal, o setor público consolidado (Governo Central, Estados, municípios e estatais, com exceção de Petrobrás e Eletrobrás) apresentou déficit primário de R$ 16,876 bilhões em agosto, informou nesta sexta-feira, 28, o Banco Central. Este é o pior resultado para meses de agosto desde 2016, quando houve déficit de RS$ 22,267 bilhões. Em julho, havia sido registrado déficit de R$ 3,401 bilhões e, em agosto de 2017, um déficit de R$ 9,529 bilhões.

O resultado primário consolidado do mês passado ficou dentro das estimativas de analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast, que iam de déficit de R$ 25,000 bilhões a déficit de R$ 13,813 bilhões. A mediana estava negativa em R$ 19,900 bilhões.

O resultado fiscal de agosto foi composto por um déficit de R$ 20,851 bilhões do Governo Central (Tesouro, Banco Central e INSS). Já os governos regionais (Estados e municípios) influenciaram o resultado positivamente com R$ 3,383 bilhões no mês. Enquanto os Estados registraram um superávit de R$ 3,348 bilhões, os municípios tiveram resultado positivo de R$ 36 milhões. As empresas estatais registraram superávit primário de R$ 592 milhões.

A meta de déficit primário do setor público consolidado considerada pelo governo é de R$ 161,3 bilhões para 2018.