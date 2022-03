Setor de serviços cai 0,1% em janeiro e está 7% acima do nível pré-pandemia

RIO - O volume de serviços prestados no País encolheu 0,1% em janeiro de 2022 ante dezembro, na série com ajuste sazonal, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços divulgados nesta quarta-feira, 16, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A queda de 0,1% fez o setor de serviços funcionar em patamar 7% superior ao de fevereiro de 2020, antes do agravamento da pandemia. Em dezembro, os serviços estavam 7,1% acima do pré-covid.

No mesmo período, a produção da indústria recuou 2,4%, enquanto as vendas no comércio varejista cresceram 0,8%. Os resultados levantados pelas pesquisas do IBGE sugerem uma leve alta de 0,1% no Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) de janeiro, previu o Rabobank. Para o Produto Interno Bruto (PIB), a estimativa do banco é de avanço de 0,6% no primeiro trimestre, encerrando o ano de 2022 com uma expansão de 0,4%.

“Ainda temos efeitos muito parciais do conflito na Ucrânia. Mas as complicações logísticas começarão a ficar mais preocupantes, e tem o aumento da covid na China, que pode complicar a cadeia global de produção”, analisou o economista-chefe do Rabobank, Maurício Une. “Além desse cenário externo, temos o processo de alta de juros doméstica, para fazer frente à inflação, e isso tende a comprimir mais a atividade ao longo de 2022.”

Na passagem de dezembro para janeiro, três das cinco atividades de serviços registraram perdas: serviços de informação e comunicação (-4,7%, segundo mês consecutivo de recuos), serviços prestados às famílias (-1,4%, interrompendo nove taxas positivas seguidas, quando acumularam um avanço de 60%) e outros serviços (-1,1%). Na direção oposta, houve crescimento em transportes (1,4%) e serviços profissionais, administrativos e complementares (0,6%).

A inflação, a perda de renda e o desemprego ainda elevado podem ter impactado o desempenho dos serviços prestados às famílias em janeiro, afirmou Rodrigo Lobo, gerente da Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE.

“Eu tendo a crer que possa ser alguma coisa mais conjuntural, mais relacionada a aumentos de preços de forma geral, menor renda, menor nível de emprego”, apontou Lobo.

Ele ressalta que, a despeito do recrudescimento da pandemia em janeiro pelo aumento de contaminações pela variante Ômicron do coronavírus, não houve endurecimento de restrição de funcionamento de estabelecimentos.

“Dado também que essa atividade (de serviços às famílias) vinha de nove meses de crescimentos sequenciais, com um ganho acumulado de 60% nesse período, pode ser que essa base de comparação também tenha influenciado”, disse Lobo.

Home office e supermercados

Os serviços prestados às famílias ainda operavam em janeiro 13,2% abaixo do patamar do pré-pandemia, enquanto os serviços como um todo funcionavam em nível 7,0% superior ao de fevereiro de 2020.

“Essa atividade ainda encontra rivalidade com supermercados, na medida em que ainda há um quantitativo de pessoas trabalhando em home office. Essas pessoas que estão trabalhando em home office pode ser que consumam ainda mais em supermercados que em restaurantes”, considerou Lobo.

O pesquisador do IBGE lembra que a ligeira queda de 0,1% no volume de serviços prestados no País em janeiro ante dezembro sucede dois meses de crescimento, quando acumulou um avanço de 4,7%.

“Desde que começou seu processo de recuperação, o setor de serviços mostrou um predomínio amplamente de taxas positivas. De 15 informações, apenas cinco são negativas”, disse Lobo. “O ritmo de crescimento dos últimos meses é menor do que o observado nos meses iniciais, e isso obviamente está atrelado à base de comparação”, justificou.

Segundo Lobo, “há um certo cansaço” nesse processo de recuperação dos serviços de caráter presencial, enquanto que serviços prestados a empresas que desfrutaram de oportunidades proporcionadas pela pandemia ainda usufruem de um desempenho melhor.

(Colaborou Guilherme Bianchini)