Setor supermercadista arrecada doações para distribuição de cartões de compras de alimentos

Em uma ação inédita de ajuda a pessoas em situação de vulnerabilidade social, o setor supermercadista lançou neste mês a campanha Doação Superessencial, que irá fornecer cartões com saldo no valor de R$ 100, que poderão ser utilizados para a compra de alimentos em supermercados do País.

A iniciativa é da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), que conta com 27 afiliadas em todo o Brasil, e da Associação Paulista de Supermercados (Apas), que organizou a primeira doação de R$ 1 milhão para famílias que enfrentam insegurança alimentar no estado de São Paulo.

A campanha também conta com o apoio da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia), da Associação Brasileira das Empresas de Benefícios do Trabalhador (ABBT), do Programa Mundial de Alimentos, das Nações Unidas, e do Pacto Global Contra a Fome.

A urgência da fome

Dados do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, de 2020, mostram que 55,2% dos domicílios convivem com a falta de alimentos em nível leve, moderado ou grave. Em 2018, essa parcela era de 36,7%.

De acordo com João Galassi, presidente da Abras, esse quadro de urgência alimentar é o principal motivador da campanha, que visa fornecer apoio em um momento de crise social. “As ações de solidariedade do setor supermercadista vêm em um momento no qual mais da metade da população não tem acesso pleno a alimentos. O setor se mobilizou para fazer doações de forma organizada e possibilitar a participação de todos nesse processo, desde empresários até pessoas físicas”, destacou durante o lançamento da campanha.

Na ocasião, Ronaldo dos Santos, presidente da Apas, também ressaltou a importância da campanha que vai reunir a cadeia nacional de abastecimento em prol da comunidade. “Toda a dificuldade que a pandemia trouxe na economia ceifou muitos empregos e, evidentemente, trouxe dificuldade para as famílias. O setor de supermercados é muito próximo da população e pode contribuir com as pessoas mais afetadas pela falta de renda e de alimentos.”

Ação nacional

O programa de doação irá atuar em escala nacional, e a escolha das comunidades beneficiadas poderá ser feita pela própria empresa doadora, seguindo critérios de elegibilidade de programas sociais. Caso a empresa não queira se responsabilizar pela distribuição, os cartões serão entregues pela Apas e pela Abras aos programas sociais de Estados e municípios, que encaminharão a doação às comunidades mapeadas.

O cartão não é recarregável, mas pode ser utilizado em mais de uma ocasião até esgotar o saldo. A produção e o envio dos cartões serão feitos pelas bandeiras Alelo, Ticket e Sodexo, conforme acordado com a ABBT. As operadoras prestarão assistência aos usuários no esclarecimento de dúvidas sobre saldo e extrato por meio de telefone impresso no verso dos cartões.

Nas doações acima de R$ 5 mil, a empresa doadora poderá imprimir seu nome nos cartões que serão enviados aos beneficiados. Segundo o presidente da Apas, esse sistema criado para a campanha facilita os mecanismos de doação tanto para empresas quanto para indivíduos. “Trabalhamos muito no formato da campanha e pensamos em um modelo que fosse adequado para quem recebe a doação e para quem a faz. É um processo auditado para que todos tenham a garantia de que o valor aportado terá o destino final de forma correta.”

Santos também ressaltou que o valor financeiro no cartão permite ao beneficiado optar pelo produto de que necessita, com liberdade de escolha e de local de compra. “A utilização pode se dar em qualquer supermercado e permitirá às pessoas acessarem promoções e produtos de sua preferência”, destacou.

Para doar, acesse o site www.doacaosuperessencial.com.br ou ligue para (11) 3838-4525.